Derfor bremser Eva Mendes i sosiale medier

Eva Mendes (46) fikk klar beskjed av datteren.

«Jeg har ikke postet i det siste, for minstejenta fortalte meg at jeg er altfor mye på mobilen», skriver skuespilleren i sin ferskeste post på Instagram.

«Det var tydelig at hun tok det personlig. Og hun er et barn, så selvsagt tar hun det personlig», fortsetter Mendes, som har to døtre på seks og tre år med Hollywood-stjernen Ryan Gosling (40).

Mendes forklarer til sine 2,4 millioner følgere hun nå har hatt en «god prat» med datteren, at hun har sagt unnskyld og lover å være mer oppmerksom.

«Jeg har innsett at selv om jeg alltid er hjemme med barna, så betyr ikke det at jeg alltid er til stede», skriver hun.

Samtidig deler tobarnsmoren en Instagram-post fra @Latinxparenting, som går ut på at man nettopp bør la barna få irettesette foreldrene, og at det ikke handler om respektløshet – men snarere selvrespekt.

Det er for øvrig ikke bare sosiale medier Mendes har trappet ned på.

Mens Ryan Gosling har jobbet uavbrutt med filmprosjekter de siste årene, har samboeren ikke vært å se på lerretet siden 2014, da hun spilte i «Lost River» – som Gosling både skrev manus til og regisserte.

Mendes, også kjent fra filmer som «Training Day», «Hitch», «Fast & Furious» og «Once Upon a Time in Mexico», valgte å sette karrieren på vent da hun ble mamma første gang for seks år siden.

«Nå som jeg er blitt mor, er det mange roller jeg ikke vil gjøre», skrev det tidligere sexsymbolet under en reklamepost for kosmetikk på egen Instagram for ett år siden.

«Det er mange temaer jeg ikke ønsker å involvere meg i, så det begrenser valgmulighetene jeg står overfor. Det lever jeg godt med. Jeg må gå foran som et eksempel for jentene mine nå», forklarte hun i en svar-kommentar til en følger under denne videosnutten:

Gosling og Mendes har alltid holdt en lav profil i offentligheten. Faktisk må vi så langt tilbake som til 2012 for å finne bilder av de to på en rød løper sammen.

Det var på premieren til «The Place Beyond The Pines», hvor begge sto på rollelisten, og dermed var «programforpliktet» til å posere sammen.

