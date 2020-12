«FOR EN SØT LITEN NESE!»: Roberto Benigni betrakter sitt skaperverk, spilt av Federico Ielapi, i «Pinocchio». Foto: Regine De Lazzaris / A/S Fidalgo

Filmanmeldelse «Pinocchio»: Hel ved

Et ekte eventyr.

Publisert: Nå nettopp

FAMILEFILM

«Pinocchio»

Italia/England/Frankrike. 6 år. Regi: Matteo Garrone

Med: Federico Ielapi, Roberto Benigni, Massimo Ceccherini, Rocco Papaleo, Marine Vacth, Alida Baldari Calabria

Carlo Collodis roman (fra 1883) om dukken som blir skjært ut av en magisk, levende trestubb, blir kalt Pinocchio og drømmer om å «bli en ekte gutt», er blitt film mange ganger før.

Mest kjent er den forenklede og, eh, disneyfiserte Disney-versjonen fra 1940. Mest aparte er det at Roberto Benigni, som spiller Pinocchios «far» Geppetto i denne utgaven, selv har forsøkt seg. I 2002, med seg selv i tittelrollen, i en film undertegnede ikke har sett, men som i vide kretser er forhatt.

«Pinocchio» er en italiensk nasjonalskatt. Man kødder ikke med slike.

DRØMMER OM Å BLI «EN EKTE GUTT»: Federico Ielapi i «Pinocchio». Foto: THREEAB / A/S Fidalgo

Matteo Garrone, italiensk mesterregissør med blant annet «Gomorra» (2008) på rullebladet, har overhodet ikke køddet med klenodiet. Hans «Pinocchio» er ikke bare tro mot forelegget, men også slående flott: Smertefullt vakker på en slik forsoffen, fillefransete måte som mange av oss tenker på som eksplisitt italiensk.

Pinocchio (Ielapi) er, som mange vil huske, en god liten gutt/dukke/litt av begge deler. Men ikke så disiplinert. Han stikker av, skulker skolen, faller for fristelser, lar seg lure – og forsvinner.

UPS!: Federico Ielapi blir tatt i en løgn i «Pinocchio». Til venstre: Alida Baldari Calabria. Foto: A/S Fidalgo

Han møter flere reddende engler på sin vei, hvorav den viktigste er den Blå Feen, som her opptrer i både Alida Baldari Calabria og Marine Vacths skikkelser. Hun har sannelig noen rare venner: Snegledamen, for eksempel, og legene med fuglehoder. Alle tar de seg av Pinocchio når han trenger det som mest. Likevel skuffer han dem. Stikker av igjen.

Han møter mindre tillitsvekkende kreaturer også. De verste av disse er Reven (Ceccherini) og Katten (Papaleo) – to svindlere som er ute etter Pinocchios gullmynter.

Det er blitt en skummel film, preget av ikke bare drømmen, men marerittets «logikk» (Pinocchio våkner opp en dag og blir gradvis forandret til et esel). Men lite i den er skumlere enn å se disse to stappe i seg et fett måltid rundt et bord i et vertshus.

LITE TILLITSVEKKENDE TYPE: Massimo Ceccherino (til venstre) og Federico Ielapi i «Pinocchio». Foto: Regine De Lazzaris / A/S Fidalgo

Scenografien, kostymene og landskapene er til å spise opp, ikke minst for en desperat reisekåt nordmann. Guttens «tre»-ansikt- og kropp er naturlig bevegelig, ett hundre prosent troverdig. Filmen er breddfull av typer så italienske og/eller på annen måte eksotiske at «Pinocchio» langt på vei blir et slags Fellini-karneval for barn.

Publikummere som, likt denne anmelder, synes at litt Roberto Benigni er nok Roberto Benigni, kan beroliges med at han forsvinner ut av filmen i en lang periode.

JA, VI VIL OGSÅ TIL DEN ITALIENSKE LANDSBYGDA, TAKK SKAL DU HA: Alessio Di Domenicantonio (til venstre) og Federico Ielapi i «Pinocchio». Foto: Regine De Lazzaris / A/S Fidalgo

«Pinocchio» er en smule for uttværet, især med tanke på hovedmålgruppen, og noen reiser for uhyggelig for den jevne 6-åring. Men den befinner seg på et annet nivå enn – for å ta et «helt tilfeldig» eksempel – Disneys elendige «live action»-versjoner av sine egne gamle animasjonsklassikere.

Denne «Pinocchio» kommer sannsynligvis til å få et langt liv på TV. Men den er mer enn bra nok til at du bør se den på kino.