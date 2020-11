MÅ BETALE TILBAKE: Fredrikstad kino er en av de 34 kommunale kinoene som fikk kompensasjonsstøtte. Nå må de betale tilbake pengene.

Kinoer må betale tilbake 18 millioner i corona-støtte

Staten krever nå at 34 kommunale kinoer må tilbakebetale tilsammen 18 millioner kroner i kompensasjonsstøtte som de likevel ikke har krav på. Men det godtar ikke de aktuelle kommunene - og klager inn vedtaket.

Nå må kinoene betalte tilbake fra 32.000 kroner - og helt opp til 2,6 millioner kroner til staten.

- Det er veldig beklagelig, sier kommunikasjonsrådgiver Thomas Hansen i Kulturrådet til VG.

Støtten de 34 kinoene fikk ble gitt som kompensasjon for tap av inntekt da kinoene måtte stenge ned i mars og april.

Så mye må de betale tilbake til staten BØMLO KULTURHUS KF - 266.552 kr DRØBAK KINO - 209.550 kr EIGERSUND KOMMUNE KINOMATOGRAFER - 540.871 kr FAUSKE KOMMUNALE KINO - 109.401 kr FREDRIKSTAD KINO - 2.462.000 kr GJØVIK KINO - 2.220.997.kr GLOPPEN KOMMUNALE KINO - 51.053 kr GRIMSTAD KULTURHUS KF - 344.548 kr HAMAR KINO KF - 2.014.000 kr HAUGESUND KULTUR OG FESTIVALUTVIKLING KF- 1.986.601kr INGEBRIGT DAVIK - HUSET KF - 47.850 kr KF KONGSBERG KINO - 1.067.295 kr KINOEN OTTA - 32.000 kr KRAGERØ KOMMUNE SAMFUNN - 141.500 kr KULTURFABRIKKEN SORTLAND KF - 203.500 kr LARVIK KULTURHUS BØLGEN KF - 1.961,617 kr LOFOTEN KULTURHUS KF- 108.220 kr LØRENSKOG KINO - 1.095.634 kr MEIERIET KINO- 166.451 kr NORDKAPP KOMMUNALE KINO - 91.500 kr OPPDAL KULTURHUS KF - 490.727 kr OSEANA OS KUNST- OG KULTURSENTER KF- 208.500 kr REGIONRÅDET FOR NORD-GUDBRANDSDAL - 275.500 kr SJØBORG KINO 231.386 kr TINN KOMMUNALE KINO - 116.625 kr TRYSIL KINO / KULTURHUSET HAGELUND - 90.000 kr TYSVÆR KOMMUNALE KINO- 169.569 kr VOLDA KOMMUNE - 334.146 kr VOSS HERAD - 280.500 kr ØRLAND KULTURSENTER KF - 269.032 kr ØRLAND KULTURSENTER KF - 114.057 kr ÅL KOMMUNALE KINO - 132.800 kr ÅRDAL KOMMUNE KINO - 67.315 kr Vis mer

– Da var det en del diskusjon rundt kompensasjonsstøtte til kinoene fordi det var krav om at kinoene måtte ha eget organisasjonsnummer, og ikke være registrert under kommunens organisasjonsnummer, sier Hansen videre.

DRIVE-IN: Da de vanlige kinoene måtte stenge i mars og april, var det flere som prøvde seg på drive-in kino. Dette bildet er fra toppen av By Garasjen i Bergen. Foto: Marit Hommedal

Men etter en klagebehandling i Kulturdepartementet, har Kulturrådet måttet gå gjennom vedtakene for kinoene på nytt.

– Etter gjennomgangen viser det seg at heller ikke dette er tilstrekkelig. Kinoer som er organisert som kommunalt foretak eller som underenheter eller organisasjonsledd i kommunen er ikke egne rettssubjekter. De er å anse som en del av kommunen, og dermed er det formelt kommunen som blir stående som søker. Kommunene faller utenfor ordningen fordi det i forskriften forutsettes at søkeren «i hovedsak formidler eller gjør kunst og kultur tilgjengelig til allmennheten», sier Thomas Hansen.

– Dette betyr at svært få er stønadsberettiget, sier leder av Gjøvik Kultursenter, Unni Heimdal til VG.

Gjøvik kino er er del av Gjøvik kultursenter og som fikk støtte i våres og som er blant de kommunale kinoene som har fått kravene om tilbakebetaling. For Gjøvik kinos vedkommende er summen på hele 2,2 millioner kroner.

– Kravet kom svært overraskende og er stor belastning for oss, sier Heimdal.

Det er ikke Gjøvik kultursenter alene om.

– Dette kommer som en stor overraskelse på våre medlemmer. Da de søkte var kriteriet at de skulle være registrert i enhetsregisteret. Det var alle som søkte, sier Nina Hodneland i interesseorganisasjonen Norske Kulturhus til VG

Organisasjonen representerer medlemmer som i denne sammenheng til sammen er blitt krevet for ti av de 18 millioner kroner som nå kreves tilbakebetalt.

– Hvis dette blir stående vil konsekvensene være store for våre medlemmer. I verste fall må berørte kulturhus stenge og permittere ansatte. Norske kulturhus jobber nå for å finne en løsning på situasjonen, sier Hodneland til VG.

Nordkapp kommunale kino har fått krav om å tilbakebetale 91.500 kroner.

– Vi er uenige i at vi har fått penger vi ikke har krav på. Dette er en betydelig sum for vårt budsjett og vi har påklaget vedtaket. Vi opplever det som urettferdig at vi får dette kravet nå - et halvt år etterpå, sier kultur -og kinosjef i Nordkapp kommune Steffen Ditløvsen til VG.

Thomas Hansen i Kulturrådet opplyser til VG at klager på vedtaket sendes til Kulturrådet og sendes automatisk videre til kulturdepartemtet dersom avslaget opprettholdes.

Publisert: 06.11.20 kl. 08:10