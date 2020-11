JUL MED LITE GLEDE: Ellen Dorrit Petersen, Filip Berg, Tarjei Sandvik Moe, Alma Günther, Otto Jespersen, Anne Marit Jacobsen, Iben Akerlie og Nils Jørgen Kaalstad (fra venstre) i «Gledelig jul». Foto: Nordisk Film Distribusjon

Filmanmeldelse «Gledelig jul»: Kalkun til jul

Etterlyst: Et poeng.

DRAMAKOMEDIE

«Gledelig jul»

Norge. Tillatt for alle. Regi: Henrik M. Dahlsbakken

Med: Anne Marit Jacobsen, Otto Jespersen, Nils Jørgen Kaalstad, Iben Akerlie, Ellen Dorrit Petersen, Tarjei Sandvik Moe, Alma Günther, Filip Berg, Marie Blokhus, Ingar Helge Gimle

Om du på død og liv må se denne filmen, gjør det på grunn av samspillet mellom den strålende Anne Marit Jacobsen og den for anledningen milde og sympatiske Otto Jespersen.

Noe annet har denne underlige «julekomedien» ikke å by på. «Gledelig jul» er langt fra så buskisaktig som det var grunn til å frykte. Men hva er den? Det vil selv tre vise menn ha vondt for å svare på.

Annemor (Jacobsen) og Frank (Jespersen) vil feire jul hjemme med familien i år, etter mange sesonger i Syden. Nyheten tas imot med avmålt entusiasme av barna deres, Samuel (Kaalstad) og Tessa (Akerlie).

BLE IKKE SYDEN I ÅR, GITT: Anne Marit Jacobsen i «Gledelig jul». Foto: Nordisk Film Distribusjon

Samuel er gift med en kjip midtlivskrise- og luksusdyr-klisjé fra Vestlandet, Laila (Dorrit Petersen). De har to barn, Petter (Sandvik Moe) og Linn (Günther). Tessa har nylig byttet ut gamlekjæresten Emma (Blokhus) med en svensk personlig trener, Göran (Berg). Hun virker for øvrig til å være sjokkerende umoden.

Men alle kommer til gards, i tide til en dagen-før-dagen som selvsagt er dømt til å bli ubekvem. Barna mistenker at Annemor er syk. Det er hun ikke. Alle tror at den gluten-allergiske hunden Klatremus dør når han spiser pepperkaker. Det gjør den ikke.

Laila flørter med Göran. Samuel – som altså er gift og har to barn – sveiper rundt på Tinder, mens han ligger og slapper av sammen med moren og søsteren i sengen. Filmen gjør et nokså stort poeng av at Petter prøver å lære seg hebraisk til ære for en jente han er forelsket i. Skal det faktum at hun er israelsk ha noen slags signifikans, kanskje? Jeg aner ikke.

MENINGEN MED JULEN? BJØRN EIDSVÅG, SELVFØLGELIG: Tarjei Sandvik Moe, Nils Jørgen Kaalstad, Ellen Dorit Petersen, Hege Schøyen, Ingar Helge Gimle, Bjørn Eidsvåg, Alma Günther, Marie Blokhus, Iben Akerlie og Anne Marit Jacobsen (fra venstre) i «Gledelig jul». Foto: Nordisk Film Distribusjon

Manusforfatter Erlend Loe og regissør Dahlsbakken lanserer en rekke potensielt dramatiske og/eller «artige» begivenheter. Alt renner ut i det smålåtent udramatiske og begivenhetsløse.

Julenissen kommer én dag for tidlig. En fyr blir «outet» i kirken – av presten. Annemor avslører en eldgammel, potensielt eksplosiv hemmelighet. Heller ikke den får noen konsekvenser det er verdt å snakke om.

Det konverseres i konstruerte, utroverdige dialoger om merkelige, tilsynelatende helt uvedkommende ting, alt samtidig med at «Gledelig jul» forsøker å snylte til seg gratis julestemning ved å referere til etablerte klassikere: Jussi Björlings «O helga natt», «Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton», «Himmel på jord» (sangen).

En strid mellom Göran og alle de andre om hvorfor «Grevinnen og hovmesteren» sendes på lille julaften og ikke nyttårsaften i Norge, resulterer i en lang utskjelling av broderfolket. De er så politisk korrekte der borte! Sikkert et resultat av nøytraliteten under krigen!

Publikummeren klør seg i hodet. Hvordan endte vi her?

STERKT ENSEMBLE I SVAK FILM: Marie Blokhus, Tarjei Sandvik Moe, Iben Akerlie, Nils Jørgen Kaalstad, Otto Jespersen, Ingar Helge Gimle, Alma Günther, Ellen Dorrit Petersen, Hege Schøyen, Bjørn Eidsvåg og Anne Marit Jacobsen (fra venstre) i «Gledelig jul». Foto: Nordisk Film Distribusjon

«Gledelig jul» er en anemisk, bisarr og i lange strekk nesten uforståelig film. Man får overhodet ikke noe grep om menneskene den handler om, og man bryr seg heller ikke. Tonen er «sorgmunter», antar jeg, «alternativ» og «vindskeiv». «Alle familier har sitt», «av barn og fulle folk» og så videre.

Forsøksvis litt «Love, Actually» også, i kraft av det store ensemblet og de romantiske forviklingene. Slik har det seg at kapasiteter som Linn Skåber, Hege Schøyen og, eh, Bjørn Eidsvåg blir kastet bort på ingenting. Nada, zip, zilch.

Moralen synes å være at så lenge svoren blir sprø, er det håp. Ja, og så at toleranse og tilgivelse er bra greier da, og at ensomhet er leit, spesielt på julaften. Poengene blir borte i forvirringen. I den synkende følelsen av at vi er på vei eksakt ingensteds.

Jacobsen redder kalkunen fra å bli fullstendig svidd. Men hva er det meningen at folk skal få ut av dette? Hvorfor finnes «Gledelig jul»?

Fordi produsentene trengte en film med ordet «jul» i tittelen i 2020 også. Noen annen forklaring er det vanskelig å få øye på.

Publisert: 06.11.20 kl. 19:13

