Lindsay Lohan tapte i Høyesterett

Publisert: 30.03.18 16:45

Lindsay Lohan (31) fikk ikke medhold i påstand om brudd på privatlivets fred.

Allerede i 2014 anla filmstjernen et privat søksmål mot spillselskapet bak storsuksessen «Grand Theft Auto» (GTA) – Take-Two Interactive – fordi hun mente at en karakter i det populære spillet var hennes dobbeltgjenger både i navn og skikkelse, skriver Daily Mail .

I «Grand Theft Auto» heter karakteren Lacey Jonas.

Dommen i New Yorks Høyesterett var enstemmig. I søksmålet hevdet Lohan at GTA hadde stjålet hennes «utseende og personlighet». Lacey Jonas blir beskrevet som en skuespiller/sanger som gjemmer seg for paparazzi’ene, samtidig som hun var fremstilt i bikini mens hun tok selfies og viste fredstegnet, slik Lindsay Lohan også har vært avbildet.

Dette holdt imidlertid ikke overfor høyesterettsdommerne i New York.

«Den artistiske utførelsen gir et allment, satirisk bilde av stilen, utseendet og personligheten til en moderne, ung strandjente som ikke er identifiserbar som Lindsay Lohan», står det å lese i domsavgjørelsen.

«Det er også udiskutabelt at de saksøkte hverken har referert til saksøkeren i GTA, brukt hennes navn i GTA eller brukt bilde av henne i spillet», heter det videre.

Tidligere har de samme høyesterettsdommerne avvist en lignende klage fra Karen Gravano, en av de mafiafruene i VH1s «Mob Wives».

GTA-skaperne uttalte tidlig i rettsprosessen at den eneste likheten mellom Lacey Jonas og Lindsay Lohan er at begge er unge, blonde kvinner.