STJERNETRIO: Brad Pitt, Leonardo DiCaprio og Quentin Tarantino. Foto: AFP, AP og AP

Pitt og DiCaprio i Tarantino-film om Sharon Tate

Publisert: 01.03.18 14:20 Oppdatert: 01.03.18 14:34

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FILM 2018-03-01T13:20:35Z

Regissør Quentin Tarantino (54) har sikret seg to av verdens mest berømte mannlige stjerner til filmen som får premiere 50 år etter drapet på Sharon Tate.

Brad Pitt (54) og Leonardo DiCaprio (43) har aldri før vært å se på lerretet sammen, men nå skjer det. Begge har sagt ja til å spille i Quentin Tarantinos kommende film , som tar for seg Hollywood under hippie-tiden.

«Once Upon a Time in Hollywood» utspiller seg i Los Angeles i 1969 og handler om Rick Dalton (spilt av Leonardo DiCaprio), en tidligere skuespiller i en western-serie, og hans «body double» Cliff Booth (Brad Pitt).

De to sliter med å holde liv i karrieren i en bransje med store omveltninger, men Dalton er nærmeste nabo med Sharon Tate, den høygravide skuespillerkona til regissør Roman Polanski . 26 år gammel ble hun på bestialsk vis drept av Charles Manson og hans «disipler». Tate og fire andre ble funnet slaktet ned i Tates og Polanskis eget hjem hjem.

Detaljene rundt handlingene er ikke kjent, men amerikanske medier regner med at drapene og Manson-klanen blir viet plass i filmen.

– Jeg har jobbet med dette manuset i fem år. I tillegg har jeg bodd i Los Angeles mesteparten av livet mitt, også i 1969 – da var jeg syv år gammel. Jeg gleder meg til å fortelle en historie om et Los Angeles og et Hollywood som ikke lenger eksisterer, og jeg kunne ikke vært mer henrykt over å jobbe med et så dynamisk team som Di Caprio og Pitt, sier Tarantino i en kunngjøring via Variety .

Mens DiCapiro og Pitt blir motspillere for aller første gang, har Tarantino jobbet med begge. Han regisserte Pitt i Oscar-nominerte «Inglorious Basterds» og DiCaprio i Oscar-belønnede «Django Unchained».

Hvem som skal spille rollen som Tate, er ikke kunngjort. Margot Robbie (27), kjent fra Tonya Harding-filmen , skal være en het kandidat.

Filmen får verdenspremiere 9. august – på dagen 50 år etter at Tate ble drept.

Massemorderen Manson døde av hjerteinfarkt i fengselet i november i fjor, 83 år gammel.