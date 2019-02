BOND IGJEN: Noe av det som er helt sikkert med den neste James Bond-filmen, er at Daniel Craig spiller hovedrollen. Foto: Michael Sohn / TT NYHETSBYRÅN

James Bond i Norge: Dette vet vi

To ting er sikkert: Daniel Craig spiller James Bond også i den neste agentfilmen. Og det foreligger konkrete planer for at det skal spilles inn en scene i Nittedal nord for Oslo i slutten av mars.

Publisert: 27.02.19 19:54 Oppdatert: 27.02.19 20:35







Spekulasjonene har svirret i norske medier den siste uken, etter at det blant annet ble oppdaget en nybygget hytte ved Langvann i Nordmarka som raskt ble koblet til en kommende filminnspilling.

Og ikke hvilken som helst filminnspilling, men den neste James Bond-filmen med prosjekttittelen «B25», som spiller på at det er den 25. filmen i rekken om den britiske agenten.

les også Romerikes Blad: «James Bond» SKAL spilles inn i Hakadal

Det var Varingen / Romerikes Blad - gjennom innsyn i dokumenter fra blant annet Arbeidstilsynet - som tirsdag kunne avsløre at det virkelig var James Bond-filmen som ble forberedt.

Likevel er hemmelighetskremmeriet rundt filminnspillingen enormt inntil produsentene holder sin tradisjonelle pressekonferanse der resten av skuespillerne, filmens tittel og filmens ulike locations blir presentert.

Dette skjer etter alt å dømme i forbindelse med første innspillingsdag i Pinewood Studios i London, mandag 4. mars.

NYBYGG I NORDMARKA: Dette er hytta som bygges i forbindelse med den planlagte James Bond-innspillingen i Nittedal i slutten av mars. Foto: Tore Kristiansen

Selskapet Truenorth er tilretteleggeren av innspillingen i Norge. De ønsker ikke å si noe om de eventuelt er involvert i filminnspillingen, til tross for at firmanavnet står på flere av dokumentene som VG har søkt - og fått innsyn i - fra Arbeidstilsynet og Nittedal kommune.

– Jeg kan ikke si noe om dette, sier Per Henry Borch i Truenorth til VG.

Såkalte non disclosure-kontrakter - som sikrer at ingen lekker informasjon før den blir styrt fra den ansvarlige produsenten - er helt vanlige ved prosjekter i denne størrelsesordenen.

I dokumentene som VG har fått innsyn i, er det også flere 007-logoer.

Dette vet vi imidlertid så langt:

les også Spekulerer på James Bond til Hakadal

Truenorth har sendt en søknad til Arbeidstilsynet hvor de opplyser at de skal spille inn en scene med et barn ved Langvann i Nittedal i perioden 25. til 31. mars. Det skal spilles inn en scene der - sitat: «Et barn skyter en inntrenger. Hun blir jaget av en annen inntrenger og løper ut på en islagt innsjø».

Barnet er en 13 år gammel britisk jente, ifølge vedleggene til søknaden. I dokumenter fra Arbeidstilsynet går det frem at hun har fått tillatelse til å jobbe i Norge med maksimalt fem-timers dager.

I søknaden går det også frem at hun har sine foreldres samtykke til å arbeide i Norge.

Hun vil passes på av en forelder og en assistent, enten norsk eller engelsk, og vil ha en egen husvogn på området.

les også Bond-piker gjennom 53 år: Bellucci blir (50) historisk

Arbeidstilsynet har godkjent søknaden fra Truenorth om «forhåndssamtykke til å sette barn til kulturelt arbeid – B25 LTD, James Bond», som det står i søknaden.

Firmaet Tvede Consult var i slutten av januar ved Langvann og gjorde beregninger rundt istykkelsen. I firmaets analyse av dette heter det at isen er beregnet tykk nok til å tåle kjøretøyer inntil 6,5 tonn (35 centimeters tykkelse) og inntil 8 tonn der istykkelsen er 40 centimeter.

Det er også søkt om oppføring av en bygning på 16x12 meter, et midlertidig telt og oppstillingsplass på 400 kvadratmeter for en rekke kjøretøyer, samt tilkomstvei fra eksisterende vei.

Biolog Erlend Rolstad sier i en uttalelse at aktiviteten bør være avsluttet innen 1. april av hensyn til viltet i området. 31. mars var også den opprinnelige fristen Nittedal kommune satte til produsentene for når bygningene skulle være fjernet.

Dokumenter VG har fått tilgang til viser imidlertid at fristen, i hvert fall for fjerningen av det midlertidige teltet, er forskjøvet til 12. april.

– Jeg har ingen kommentar til det utover det som står i dokumentene, sier kommunikasjonsrådgiver Kristian Westgård i Nittedal kommune til VG.

Nittedal kommune har også satt en frist for rydding og tilbakestilling av området i sin helhet til sin egentlige tilstand til 31. mai.

les også Kommentar: Bond i bøtta

Daniel Craig er allerede klar i en ny film som James Bond. Etter planen vil resten av skuespillerne presenteres førstkommende mandag, deriblant de klassiske rollene som James Bond-skurken og «James Bond-piken», som det het før i tiden.

Opprinnelig skulle Danny Boyle («Trainspotting», «Slumdog Millionaire») regissere filmen, men han trakk seg i fjor høst etter kreative uenigheter med resten av teamet.

Inn kom Cary Joji Fukunaga som blant annet står bak «True Detective». Den nye filmen skulle hatt britisk premiere i oktober i år, men på grunn av regissørbyttet er premieren nå utsatt til 8. april 2020.