Burt Reynolds er død

FILM 2018-09-06T18:59:37Z

Skuespilleren ble 82 år gammel.

Det melder Hollywood Reporter .

Reynolds døde av hjertestans på et sykehus i Florida torsdag, ifølge US Magazine . Familien skal ha vært ved hans side.

Han skal ha dødd torsdag morgen i et medisinsk senter i Florida, ifølge manager Erik Kritzer.

Reynold gjennomgikk en hjerteoperasjon i 2010.

Oscar-nominerte Reynolds spilte i blant annet «The Best Little Whorehouse in Texas» sammen med Dolly Parton i 1982 og «The Man Who Loved Women» med Julie Andrews i 1983.

Reynolds film «Defining moments» er satt til å bli utgitt senere i desember. Han har også nylig spilt inn i filmen «Once Upon a Time in Hollywood» som er planlagt å komme på kino i 2019.

Den kjente skuespilleren var gift med Judy Carne fra 1963 til 1965 og Loni Anderson fra 1988 til 1993. Han etterlater seg sønnen Quinton Anderson Reynolds.

Reynolds var tidligere en stjerne fotballspiller på skolen og spilte for Florida State.

