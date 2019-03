I VINDEN: Jason Momoa, her på årets Oscar-utdeling i Los Angeles for et par uker siden. Foto: MARK RALSTON / AFP

«Aquaman»-stjernen Jason Momoa måtte nødlande

Privatflyet med Hollywood-skuespilleren (39) sto i fare for å begynne å brenne.

Publisert: 07.03.19 11:10







Momoa meldte selv på Instastory onsdag ettermiddag at han og følget måtte returnere og foreta en nødlanding en halv time etter at de hadde forlatt Palm Springs, fordi motoren så ut til å ta fyr.

– Ser ut som vi må kjøre herfra, sier han og filmer rundt på flyplassen, der også brannmannskap har rykket ut.

Det viste seg imidlertid at motorporblemene var falsk alarm. Momoa, kjent fra «Baywatch», «Game of Thrones» og «Aquaman», opplyser at ferden noen timer senere gikk videre til Arizona, der 39-åringen filmer at han besøker en motorsykkelbygger.

– Verden skal vite at vi er trygge og glade. Flyet sviktet. Drittsekker og sløve folk burde ikke føre privatfly. Men Harley er perfekt, fleiper han på Instagram.

Også brannmannskapet i Palm Springs foreviget hendelsen. De har postet bilde på sin offisielle Instagram-konto – av en brannmann sammen med Momoa.

«Hadde en nødsituasjon med et fly i dag. Påstått motorbrann med @pridofgypsies (Jason Momoa, red.anm.) om bord. (...) Alltid hyggelig å møte fine folk», skriver de under bildet:

Momoa har over 10 millioner følgere på Instagram. Der poster han også jevnlig bilder av filmstjernekona Lisa Bonet (51) – og hennes eksmann Lenny Kravitz (54). Med mine, dine og felles barn har Momoa og Bonet gjentatte ganger vist at de er en harmonisk storfamilie.

«Aquaman»-stjernen hlder for tiden på med sinnpillingen av TV-serien «See». Han har også flere nye filmprosjekter på gang.