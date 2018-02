LYS: Salma Hayek på lørdagens Bafta-vorspiel i London i Kensington. Foto: Jeff Spicer / Getty Images

Salma Hayek lurte alle

Publisert: 18.02.18 19:04 Oppdatert: 18.02.18 20:46

FILM 2018-02-18T18:04:57Z

Salma Hayek (51) stilte med blondt hår lørdag. Det viste seg å være juks.

Den meksikanske Hollywood -stjernen hadde kanskje tenkt å teste ut om uttrykket «blondes have more fun» stemmer? I hvert fall hadde det opprinnelige ravnsvarte hår forsvunnet da 51-åringen skred opp den røde løperen før gårsdagens Bafta-vorspiel i London.

Reaksjonene uteble ikke, og VG var blant mediene som viet blonde Hayek oppmerksomhet.

Søndag kveld viste det seg at håret slett ikke var hennes eget. Hayek kom til British Academy Film Awards med sort hår – arm i arm med ektemannen Francois-Henri Pinault.

Det er ikke første gang filmstjernen har stilt med lyst hår, men tidligere har det vært tydelig at hun har brukt parykk.

Hayek postet et bilde på sin egen Instagram like før feststart lørdag ( artikkelen fortsetter under bildet ):

Entertainment Weekly og W Magazine omtalte også Hayeks ferske, blonde frisyre og spekulerte i om den var ekte eller ikke. Det faktum at Hayeks private hårstylist også hadde postet bilde av skuespilleren på Instagram, gjorde ikke forvirringen mindre.

På en motevisning i Paris for bare to dager siden, hadde Hayek lange, sorte lokker.

51-åringen stiller ikke med vinnersjanse under kveldens prisdryss, men er blant dem som har æren av å dele ut priser.

Sist Hayek var nominert til Bafta, var i 2003, for «Frida». Det var under innspillingen av sistnevnte Hayek skal ha fått et betent forhold til den skandaleombruste Hollywood-produsenten Harvey Weinstein (65).

Kaller Harvey Winstein et monster : – Dette ba han meg gjøre