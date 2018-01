JOBBER SAMMEN IGJEN: Leonardo DiCaprio og Quentin Tarantino jobbet sammen med «Django Unchained» i 2012. Foto: Alexandre Meneghini / TT / NTB Scanpix

Deadline: Leo med filmcomeback for Tarantino

Publisert: 12.01.18 21:54

Leonardo DiCaprio gjør sin første film siden han vant Oscar.

Det er Deadline.com som melder at DiCaprio er så godt som klar for Quentin Tarantinos nye film om Charles Manson og de grusomme drapene i et rikmannsområde i Los Angeles i 1969.

DiCaprio er aktiv som miljøvern-aktivist, og filmen blir hans første siden 2015-filmen «The Revenant», som endelig sikret ham Oscar-statuett.

Hva filmen konkret skal handle om er ikke kjent, men DiCaprio skal ifølge Deadline spille en aldrende skuespiller. Margot Robbie er høyaktuell til rollen som Sharon Tate, Roman Polanskis kone som ble drept av medlemmer av Manson-familien mens hun var høygravid.

Filmen har allerede fått lanseringsdato, 9. august 2019, på dagen 50 år siden Tate ble drept.

Også Tom Cruise og Brad Pitt skal være aktuelle for roller i filmen.