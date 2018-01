OFFENTLIG: Katie Holmes og Jamie Foxx satt ved samme bord lørdag kveld. Foto: Kevin Mazur / Getty Images

Katie Holmes og Jamie Foxx viser seg sammen

Publisert: 28.01.18 21:36

Stjernene Katie Holmes og Jamie Foxx skal angivelig ha vært et par en stund, men har holdt en lav profil. Nå viser de seg sammen på Grammy-fest.

Mediene har siden 2013 spekulert om skuespiller Katie Holmes (39) og musiker og skuespiller Jamie Foxx (50) er kjærester, men de to har vært ekstremt forsiktige med å vise seg sammen offentlig.

Det har skjedd ved et par anledninger, som på Foxx’ 50-årsfeiring i desember og et arrangement i New York samme måned. Foruten det har det dreid seg om noen sjeldne paparazzi-bilder av dem i private sammenhenger .

Lørdag satt de imidlertid sammen ved Clive Davis’ årlige Grammy-førfest. Verten tok selv tak i ryktene da det så ut som Holmes’ forsøkte å unngå søkelyset da Davis skulle rope opp Foxx, ifølge People .

– Denne damen forlot rommet akkurat da jeg skulle til å introdusere henne. Hun satt ved det bordet der rett ved Jamie Foxx. Om dere skal sitte sammen, er det vel ingen bedre kveld å gjøre det på enn i kveld, sa han mens kameraet viste en lattermild Foxx.

Senere satt de to ved samme bord igjen, og de skal ha danset og kost seg gjennom kvelden.

Katie Holmes ble skilt fra Tom Cruise i 2012 . Innholdet i skilsmisseoppgjøret har aldri blitt kjent, men det ble hevdet at Holmes skrev under på en klausul om at hun ikke skulle flagge en eventuell ny kjæreste før det hadde gått fem år.

Holmes og Cruise har datteren Suri (10) sammen, som hun har omsorgen for. Foxx har også to barn fra et tidligere forhold, men han har aldri vært gift.

Mens Holmes aldri har kommentert ryktene om det angivelige forholdet, har Foxx flere ganger gått ut og avkreftet romansen – som i 2013 og 2015 .

Foxx har vært nominert til to Oscar-priser og vant for tittelrollen i «Ray» i 2005. Han vant også Golden Globe for samme film.

Holmes, som slo gjennom i TV-serien «Dawson’s Creek», har derimot vært nominert til fire Razzie-priser, som deles ut til de verste øyeblikkene på film.