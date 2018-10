IKKE BETALT: – Vi har ikke bidratt med noen form for økonomisk kompensasjon til Joshua French i forbindelse med denne filmen, sier regissøren Marius Holst. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Regissør av Kongo-filmen: – Ingen penger til French

Det har kostet 50 millioner kroner å lage «Mordene i Kongo», men filmselskapet har ikke betalt Joshua French noe for å fortelle denne historien.

Publisert: 24.10.18 19:57 Oppdatert: 24.10.18 21:15

– Vi har ikke bidratt med noen form for økonomisk kompensasjon til Joshua French i forbindelse med denne filmen.

Det sier regissør Marius Holst til VG.

– Det har vært viktig for meg i arbeidet med denne historien at det ikke var noen form for økonomiske bindinger i forhold til French, fortsetter Holst.

Det han imidlertid har vært opptatt av er forholdet til Tjostolv Molands familie.

– Det var flere ting vi måtte ta hensyn til i forbindelse med Moland. For det første lever han ikke. dernest kan mye av det som skjedde med ham være hardt for familien å se på film. Det er mange sterke scener og jeg spurte meg selv flere ganger om familien kan tåle å se dette. Det er hard historie, det er stygg historie. Jeg tenker på det som skjedde i fengselet, det som skjedde på veien. Samtidig vet vi mye som vi har valgt bare å antyde, sier Marius Holst.

Arbeidet med «Mordene i Kongo» var godt i gang da Moland ble funnet død på cellen sin i Kongo i august 2013.

– Da tenkte jeg at vi måtte bare la prosjektet ligge, at det rett og slett ikke kunne bli noe av denne filmen, sier Holst.

Han forteller at det først og fremst har vært Tobias Santelmann som spiller Moland i filmen som har hatt kontakt med hans familie underveis.

– Tobias ville veldig gjerne ha denne rollen. Men jeg kjenner han som en mild og snill mann. Egentlig Molands rake motsetning, sier Marius Holst.

Han har dette å si om VGs anmeldelse av «Mordene i Kongo» som konkluderte med terningkast 2:

– Jeg kommenterer aldri anmeldelser, men kanskje er det slik at anmelderen i dette tilfellet tar mannen og ikke ballen.