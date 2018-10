ROLLER: Bradley Cooper og Lady Gaga i rollen som Jack og Ally i «A Star Is Born». Foto: Neal Preston /AP

Lady Gaga om Bradley Cooper: – Den eneste som kan spille rockestjerne

Både Lady Gaga (32) og Bradley Cooper (43) var kjempenervøse da de møttes hjemme i stuen hennes for å se om de hadde god nok kjemi til å spille film sammen.

«A Star Is Born» har blitt en massiv hit i hjemlandet USA. Musikalfilmen ligger også helt øverst på kinotoppen i Norge. Cooper debuterer som regissør – og som sanger, mens popartisten Lady Gaga er skuespiller på filmlerretet for aller første gang .

VGs anmelder var ganske lunken og ga filmen terningkast tre . Kinopublikum, derimot, har gått bananas i sosiale medier over det de mener er gnistrende kjemi mellom Cooper og Gaga. Filmmusikken har gått rett til topps på Billboard-lista i USA , og det spås at låten «Shallow» kan komme til å vinne Oscar.

Faktisk har de to måtte tåle romansespekulasjoner i kjølvannet av premieren, til tross for Cooper nylig fikk barn med modellkjæresten Irina Shayk (32) , og Gaga er nyforlovet med Christian Carino (49) .

Første duett hjemme

Under et TV-intervju med Peoples Jess Cagle forteller Gaga og Cooper om sitt aller første møte – hjemme hos Gaga. Cooper hadde sett seg ut Gaga som en passende skuespiller for den kvinnelige hovedrollen, men han skjønte at det kunne være et sjansespill. Stemte ikke kjemien, ville samarbeidet vært dødfødt.

– Jeg visste at jeg kunne fremstå som en idot dersom vi sang sammen og det ikke funket. Kanskje ville møtet være over på ti minutter? Men da jeg så det hvite pianoet hennes, måtte jeg bare spørre om hun ville synge med meg. Lady Gaga fikk meg til å føle meg så vel og var så til stede, snill og imøtekommende, forklarer han.

De to satte seg ned foran pianoet, og Cooper filmet dem med sin mobiltelefon. Lady Gaga ble nærmest målløs over det hun hørte.

– Jeg tenkte bare: «Å Gud, for en stemme du har! Du kan virkelig synge!». Han sang fra sjelen, forteller hun og legger til at hun var veldig nervøs. Hun hadde aldri før hatt besøk av en filmstjerne av hans kaliber hjemme. Hele seansen endte med at hun laget pasta til dem.

– Bradley Cooper er den eneste skuespilleren i verden som kan spille en rockestjerne. Det er en veldig vanskelig rolle, dersom man ikke har gjort hjemmeleksen sin, sier hun og sikter til backstage-miljøet i musikken.

Popdronningen forteller at Cooper ville vite alt, at han var i studio hele tiden da de jobbet med filmmusikken.

– Jeg så ham bli en musiker, og jeg elsket å synge med ham. Vi gjorde alt live. Jeg elsker måten stemmene våre passer sammen. Vi fant kjærlighet gjennom musikken, sier hun og legger til at det også kan skyldes at de begge har italienske gener.

De to skryter hemningsløst av hverandre.

– Resultatet hadde ikke blitt som det ble hvis ikke Lady Gaga hadde viet så mye tid og energi, sier han.

– Sånn blir det når man jobber med en som er enda mer dyktig enn en selv, svarer hun.

Cooper synger virkelig for titusener av publikummere i filmen. Han fikk låne konsertpublikumet til Willie Nelson (85) i ti minutter under Stagecoach festival i California i fjor for å spille inn den ene scenen.

«A Star Is Born»har blitt filmatisert tre ganger før – i 1937, 1954 og 1976.