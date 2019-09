ALVOR: Henriette Steenstrup spiller en rektor som får et tungt ansvar i filmen «Barn». Foto: Ola Vatn / VG

Steenstrup spiller i film med barnedød som tema: – Det er klart det påvirker meg

Denne uken er Henriette Steenstrup (44) på den røde løperen i Venezia og speider etter Brad Pitt. Med en film som har et veldig tragisk tema.

«Barn» av Dag Johan Haugerud er tatt ut til et sideprogram i Filmfestivalen i Venezia, og får verdenspremiere i kanalbyen tirsdag kveld. Det er en lun film om relasjoner mellom mennesker, men det alvorlige bakteppet er at et barn dør. Steenstrup spiller rektoren på skolen der dødsfallet skjer på fotballbanen.

Fakta «Barn» * Film skrevet og regissert av Dag Johan Haugerud * Med Henriette Steenstrup, Jan Gunnar Røise, Thorbjørn Harr, Andrea Bræin Hovig, Hans Olav Brenner og Anne Marit Jacobsen m. fl. * Er tatt ut til Filmfestivalen i Venezia og er på kortlisten over norske Oscar-kandidater * Får verdenspremiere i Venezia 3. september * Norgespremieren er 13. september

– Hva gjør det med deg å spille i en film som handler om et barn som dør plutselig?

– Det er klart det påvirker meg. Da jeg kom på skolen for å hente sønnen min i forgårs, hadde han slått hodet sitt på et fotballmål og lå inne med en kul. Jeg kjente jo på det da at «Nei, nei! Nå må ikke livet imitere kunsten her. Det orker jeg ikke!» Jeg ringte alle legene som holder til i området, og det er mange, og spurte hva jeg skulle gjøre, forteller hun.

Med seg i filmen har hun blant andre Jan Gunnar Røise, Thorbjørn Harr, Andrea Bræin Hovig, Hans Olav Brenner og Anne Marit Jacobsen.

«BARN»: F.v: Andrea Bræin Hovig, Ella Øverbøe, Hans Olav Brenner og Jan Gunnar Røise i filmen. Foto: Motlys/Arthaus

– Vi snakket masse om teamet. Det er selvfølgelig også en fare når det er et så alvorlig bakgrunnsteppe at også skuespillerne spiller triste hele tiden. Men det hverken ligner så mye på livet selv, eller går an å se på det i 2,5 timer, sier hun og utdyper:

– Livet ruller på selv om alt rakner. Man stopper ikke å fungere. Jeg ser det på folk rundt meg som opplever lignende ting, at man må fortsatt reparere oppvaskmaskinen. Det er helt absurd, men det må man.

Stjernespeiding i Venezia

Og som et resultat av filmen skal Steenstrup noe smått absurd i andre enden av skalaen: På rød løper på glamorøs filmfestival.

– Det er helt rå-stas! Jeg tar det som en slags jentetur med den moderne familien – og mann. Datteren til Rune og datteren min skal være med, og vi har googlet allerede og sett at vi kan støte på Meryl Streep, Johnny Depp, Kirsten Dunst og Brad Pitt. Så kanskje har vi litt flaks og ser dem flanere forbi. Det er kjempestas!

PREMIEREKLAR: Steenstrup har valgt ut lang kjole til verdenspremieren i Venezia. Foto: Ola Vatn / VG

Steenstrup ser håpefull ut.

– Hvordan er du på diva-biten med kjole og festpremiere?

– Jeg jobber med saken. Jeg har fått sydd meg en kjole og kan prøve å få til et Charlize Theron-moment på den røde løperen, sier hun og ler.

– Det er nok ikke der jeg føler meg mest hjemme, men når det først er premiere, er det greit at det er i Venezia. Da er det bare å prøve å se ut som man har gjort det før. Det er heller ingen som vet hvem man er, så det er bare å late som man er skikkelig svær stjerne.

Hun ler igjen.

Venn og forlover

«Barn» er langt fra første gang skuespilleren har samarbeidet med filmskaper Dag Johan Haugerud.

– Vi har kjent hverandre siden jeg var 15 år, for vi jobbet sammen i platebutikk – Musikkhuset på Karl Johan. Vi var ekstrahjelper begge to og ble venner. Vi hadde en del sammenfallende interesser – gikk på noen underligere teaterkurs og sånn. Jeg var med i de første filmene han lagde. Han er også forloveren min, men jeg håper ikke det bare er derfor jeg får være med i filmene hans, sier hun flirende.

– Undervurdert som alvorlig

Steenstrup er også kjent for komiske roller og figurer, men er veldig glad for de alvorlige.

– Jeg har nok det min mor kaller «et foranderlig» utseende. Så jeg kan se helt ålreit ut, men det er klart det ikke har vært min skjebne å spille de mest glamorøse rollene. Men det plager meg ikke, jeg synes det er greit. Jeg tror det kan være slitsomt for skuespillere å vite at det er en del av castingprosessen – i hvert fall nå etter fylte førr. Og så får jeg pynte meg på privaten, sier hun.

FILM: Steenstrup som rektoren Liv i «Barn». Foto: Lars Olav Dybvig /Motlys/ Arthaus

Skuespilleren prøver å komme på noen roller hun har hatt lyst på som hun ikke har fått komme på casting til, men kommer til kort.

– Men om det hadde vært det, tror jeg faktisk at jeg hadde spurt. Jeg har frekkhetens nådegave. Det er ikke så ofte jeg tenker «Hæ? Why not me?”» Jeg skjønner ofte casting. Men jeg er jo veldig glad for Dag Johan og de andre regissørene som har gitt meg roller som ikke har vært komiske, for der tenker jeg at jeg er litt undervurdert, egentlig.

Henriette bryter ut i latter og legger til:

– Der fikk du overskriften din.

– Tror du det at du blir koblet til komiske roller har hindret deg?

– Jeg tror ikke det har hindret meg. Men jeg kjenner det av og til, ikke når jeg snakker med folk, men for eksempel med produsenter om ting jeg har lyst til å lage, at de tenker det er en forventning blant publikum om at det skal være morsomt. Men det har ikke vært noe stort problem. Jeg har vært lite såra over det! Det er ikke den verste merkelappen å ha.

Lager ny TV-serie

Men i «Barn» er det alvor sammen med lunt liv:

– Min rollefigur er jo rektor som skal få alle til å overleve tragedien – gjøre alt riktig og ivareta alle. Men uansett om du har beredskapsplaner og kurs, er det så mange menneskelige faktorer inne i bildet at det ikke vil foregå som på det kurset, understreker Henriette.

– Dag Johan er en litt sjelden fugl. Han lager store dramafilmer om relasjoner. Det er vanskelig å lage kinofilm nå, og det er et sjikt ikke så mange lager film i, men som jeg tenker at veldig mange er opptatt av. Relasjoner – «what’s not to love», spør hun smilende.

KOMISERIE: Henriette spilte Helen Stangeland i komiserien «En god nummer to» med blant andre Pia Tjelta, John Brungot, Ane Dahl Torp, Christian Skolmen og Fridtjof Såheim. Serien vant komipris i 2009. Foto: TV 2

– Men du skriver også på en ny serie selv?

– Ja, jeg skriver på en serie som jeg tror jeg kommer til å få laget. Det er helt nytt. Jeg prøvde lenge å få laget en oppfølger til «En god nummer to». Men det føltes ikke naturlig å ta Helen Stangeland videre nå. Det er mye morsommere å se på folk som sliter litt enn folk som er med på Netflix og skriver egen serie. Jeg er nok en av dem som må skrive noe jeg kjenner litt på kroppen i en eller annen retning av livet. Det handler om familie og relasjoner og voksne og barn.

– Så du skal konkurrere litt med Dag Johan?

– Nei, for det er det ingen som gjør. Jeg klarer ikke så mange lag som ham. Jeg klarer bare tre, han klarer sju.

