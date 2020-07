VÅKNER OPP TIL EN NY TID: Juliette Binoche i «Hvordan bli en god kone». Foto: AS Fidalgo

Filmanmeldelse «Hvordan bli en god kone»: Feminisme á la la Frankrike

Florlett fransk feminist-farse.

Nå nettopp

DRAMAKOMEDIE

«Hvordan bli en god kone» («La belle épouse»)

Frankrike. 9 år. Regi: Martin Provost

Med: Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovski, Edouard Bear

Paulette (Binoche) er rektor på en husmorskole på den franske landsbygda. Den er eid av den dølle ektemannen Robert (François Berléand). Svigersøster (Moreau) jobber også på skolen, i tillegg til en aggressiv nonne (Lvovsky).

Oppgaven er å lære de unge jentene – de fleste av dem «bondeknøler», men også et par fra finere familier – å bli gode koneemner. Dette innebærer alt fra å å kunne lage sauser som ikke skiller seg, via å aldri gå i de samme klærne to dager på rad, til å ikke drikke alkohol (men selvsagt stilltiende akseptere at mannen i husholdningen til stadighet gjør det).

BLOMSTERKVINNER: Juliette Binoche (til venstre) og Noemi Lvovsky i «Hvordan bli en god kone». Foto: AS Fidalgo

Men det er 1967. Den nye tid er på vei – også til Alsace. Studenter og andre anarkister/kommunister er så smått på vei ut i gatene i Paris. P-pillen er på markedet.

Ja, selv på Van der Beck husmorskole er det nye impulser i emning. De unge jentene hører om masturbasjon på radioen. Et par av dem synes endog å ha lesbiske tilbøyeligheter. Unge Fuchs (Marie Zabukovec) er ute og lever opp til etternavnet sitt på nattestid.

Mon dieu!

UT PÅ SKOLETUR: Juliette Binoche, Yolande Moreau og Noemi Lvovsky (fra venstre) i «Hvordan bli en god kone». Foto: AS Fidalgo

Da Robert dør finner Paulette ut at skolen praktisk talt er konkurs. Hun må redde den på egen hånd – og i prosessen kanskje bli en selvstendig kvinne til slutt. Man mer enn aner at en feministisk revolusjon er på gang idet hun kjøper seg et par langbukser.

Som feministisk fortelling betraktet, er «Hvordan bli en god kone» i beste fall like lett som pannekakene de blivende husmødrene lærer seg å vende i luften på skolekjøkkenet. Som komedie – vel, det var dette med franskmenn og komedie da. Vi kan kanskje nøye oss med å si at den virker meget gammelmodig, denne milde, snille farsen? Såpass, faktisk, at den ender i et fargerikt musikalnummer.

«THE HILLS ARE ALIVE»: Juliette Binoche og Edouard Baer i «Hvordan bli en god kone». Foto: AS Fidalgo

På den positive siden kan vi si følgende: «Hvordan bli en god kone» har sjarm nok til å kunne tilfredsstille den langt fremskredent frankofile. Ja, og så har den Juliette Binoche nok til å tilfredsstille seriøse Binoche-beundrere, også kjent som Juliette-junkies.

Vi i sistnevnte demografi får det vi kom for. Men virkelig ikke noe mer.

Publisert: 10.07.20 kl. 19:29

Les også

Mer om Filmanmeldelse Frankrike Feminisme Film

Fra andre aviser