Regissør Roar Uthaug står også bak «Tomb Raider»-filmen som kom i 2018. Foto: Thomas Andreassen, VG

Netflix har gitt grønt lys til norsk trollfilm

Etter planen skal Netflix-filmen ha premiere i 2022.

Det skjer etter at strømmegiganten ga grønt lys til filmen «Troll» denne uken, melder Hollywood Reporter.

Filmen handler om at et troll våkner etter 1000 års dvale og at det tramper seg gjennom den norske landsbygda i retning Oslo.

Filmen skal regisseres av norske Roar Uthaug. Espen Horn og Kristian Strand Sinkerud skal produsere filmen.

– «Troll» er en idé som har utviklet seg hos meg de siste 20 årene, sier Uthaug til Hollywood Reporter.

Uthaug har også regissert «Fritt Vilt» og «Bølgen».

– Roar er en ekstremt dyktig filmskaper og jeg er spent på at han skal gå tilbake til sine norske røtter med denne ambisiøse, morsomme filmen, sier David Kosse i Netflix til Hollywood Reporter.

Publisert: 25.08.20 kl. 12:50

