EKS-PAR: Liam Hemsworth og Miley Cyrus på filmpremiere i Los Angeles i april i fjor – kort tid før bruddet. Foto: Jordan Strauss / Invision

Miley Cyrus og Liam Hemsworth blir skilt i februar

Søknaden er innvilget, og retten skal ha signert alle dokumentene. Om tre uker er stjerneparet formelt skilt.

TMZ forklarer at skilsmissen er så raskt unnagjort fordi Cyrus (27) og Hemsworth (30) ikke har barn sammen, og fordi de skrev under særeiekontrakt før de giftet seg.

Det var australske Hemsworth som i august i fjor ba om skilsmisse. Han oppga standardfrasen «uforenlige forskjeller» som grunn. Selv om søknaden nå er godkjent, skriver TMZ at den ikke er formelt gjeldende før 22. februar.

At de nå får ugift-status, betyr ikke at Hemsworth og Cyrus er single. Cyrus, som rett etter bruddet innledet et forhold til Kaitlynn Carter (31). Da også det tok slutt, ble hun raskt kjæreste med artisten og barndomsvennen Cody Simpson (23) – også han australier.

Hemsworth er også blitt koblet til flere kvinner den seneste tiden.

Cyrus og Hemsworth har en lang historie. De forlovet seg faktisk to ganger før de giftet seg – første gang i 2012, før de gjorde det slutt, for så å forlove seg på nytt i 2016. Bryllupet sto lille julaften i 2018.

De to møttes første gang da de spilte hovedrollene i «The Last Song» i 2010. Se trailer fra filmen her (artikkelen fortsetter under):

Da verdens musikkelite samlet seg til prisdryss under Grammy Awards i Los Angeles natt til mandag, glimret Cyrus med sitt fravær – selv om hennes countrypappa Billy Ray Cyrus (58) sto på scenen og vant trofeer (sammen med 20 år gamle Lil Nas X).

Cyrus hinter selv om at hennes kontroversielle og rebelske oppførsel under show kan være årsaken.

«Og vi lurer på hvorfor jeg ikke blir invitert til prisutdelinger lenger», skriver popartisten og skuespilleren på Twitter – sammen med et gammelt klipp fra en MTV-galla, der hun tenner en joint på scenen:

Publisert: 29.01.20 kl. 10:43

