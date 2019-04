FEMBARNSFAR: Arnold Schwarzenegger, her på kroppsbygger-arrangementet Arnold Classic Brazil i Sao Paulo 12. april. Foto: MIGUEL SCHINCARIOL / AFP

Schwarzenegger skryter av sønnen Joseph Baena på avgangsseremoni

Det ble skandale da det i 2011 ble kjent at Arnold Schwarzenegger hadde hatt et forhold til hushjelpen som hadde resultert i et barn. Nå viser han stolt fram sønnen.

Nå nettopp







Nyheten om at Schwarzenegger hadde vært utro og fått en sønn med hushjelpen bare en måned etter at den daværende kona Maria Shriver fødte ekteparets sønn Christopher i 1997 fikk store ringvirkninger.

Bakgrunn: Schwarzenegger-skandalen

Schwarzenegger og Maria gikk i parterapi en stund etter utroskapen ble kjent, men de gikk fra hverandre senere i 2011. De har fire barn sammen: Patrick, Katherine og Christina i tillegg til Christopher.

Da det ble kjent at den tidligere guvernøren hadde en sønn utenfor ekteskap, uttalte Schwarzenegger dette:

les også Hollywood-stjerne forlovet med «Terminator»-datter

– Han er en bra gutt og forstår situasjonen. Så alt har fungert godt. Det er en veldig tøff situasjon for ham, og for mine barn og min familie. Det har vært tøft for alle. Men det har skjedd og vi må få det til å fungere, ikke sant?

Moren til Joseph, Mildred Baena, fortalte sin historie i 2011, og sa hun etter hvert som sønnen ble mer og mer lik på Schwarzenegger, skjønte at hun ikke kunne skjule hvem som var faren. Da Joseph var 12 år, fikk han vite hvem som var faren hans, og ønsket etter hvert å få et forhold til ham.

Les også: Hemmelig barn ble slutten for Arnolds ekteskap

Det ser ut til å ha gått godt, for lørdag delte Schwarzenegger et bilde av de to fra Josephs avgangsseremoni fra Pepperdine universitet der han skrøt uhemmet.

«Gratulerer Joseph! Fire år med hardt arbeid på handelsstudier på Pepperdine og i dag er din store dag! Du har fortjent all feiringen, og jeg er så stolt av deg. Jeg elsker deg!»

På bildet holder 71-åringen sin 21-årige sønn i hånden og de smiler begge stort mot kameraet.

Baenas Instagramprofil viser at han går i farens fotspor når det gjelder trening og kroppsbygging. I januar delte han flere kopier av ikoniske poseringer Arnold er kjent for.

Publisert: 28.04.19 kl. 22:11