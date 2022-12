«ONE MOMENT IN TIME»: Naomi Ackie i «Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody».

Filmanmeldelse «Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody»: Hvitvasking av Whitney

Går det an å lage en inspirerende feelgood-film om et liv med en så tragisk slutt som Whitney Houstons? Nei, det gjør jo ikke det.

BIOGRAFI / MUSIKKFILM

«Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody»

Premiere på kino 25. desember

USA. 9 år. Regi: Kasi Lemmons

Med: Naomi Ackie, Stanley Tucci, Ashton Sanders, Clarke Peter

Da Whitney Houston døde i februar 2012, bare 48 år gammel, hadde alle som orket hatt anledning til å følge forfallet i over 10 år allerede. Vi leste om det i avisene, i bladene og på internett. De mest ivrige bevitnet det via realityshowet «Being Bobby Brown» (2005).

«Comeback-turneen» hennes, som nådde Norge i 2010, viste med all tydelighet at Houston var et menneske i fritt fall, på vei mot en varslet katastrofe.

«DON’T YOU WANNA DANCE?»: Naomi Ackie i «Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody».

Mange spurte seg: Hvorfor griper ikke noen inn? Hvorfor gjøres det ikke mer for å redde Whitney Houston? Om ikke annet så av rent kyniske årsaker – hun som har tjent så mye penger for så mange? Ja visst er det vanskelig å hjelpe voksne mennesker som ikke vil bli hjulpet. Det gjelder dobbelt for rike voksne mennesker. Likevel.

Tidlig i «Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody», som for å foregripe kritikken, gir plateselskapsdirektøren hennes, Clive Davis (spilt med den nødvendige eksentriske kulden av Stanley Tucci), et slags svar. «Jeg er ingen barnevakt», sier han.

Davis, en av produsentene bak denne merkelige filmen, har ryddet god plass til sin egen person i historien. Som er påpasselig med å dekke de store høydepunktene, og like påpasselig med å tåkelegge den lange nedturen (her har den en del til felles med en annen av årets musikkfilmer: «Elvis»).

INGEN BARNEVAKT: Stanley Tucci i «Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody»,

Vi kommer inn og går ut med en triumfartet opptreden i 1994. Derimellom spiller «I Wanna Dance With Somebody» seg ut som en utall musikk-biografier før den, som et slags filmet «greatest hits»-album.

Houston (dugelig spilt av britiske Naomi Ackie) kom ikke fra ingensteds, men ble født inn i en ambisiøs familie som allerede hadde utmerket seg på musikkfeltet. Moren hennes var Emily «Cissy» Houston, en kjent gospel- og popsangerinne. Faren, John Russell Houston Jr., hadde vært manager for The Sweet Inspirations. Whitney kunne kalle legendene Dionne og Dee Dee Warwick for sine kusiner.

«I Wanna Dance With Somebody» rører ikke påstanden, fremsatt i en dokumentarfilm i 2018, om at Whitney skal ha blitt misbrukt som barn. Men den skygger ikke unna å meddele oss at Whitney hadde mer smerte – og mer «street cred» – enn PR-apparatet rundt henne ga inntrykk av: Faren hennes var en rundbrenner og en tyrann. Hun røykte marihuana med brødrene sine.

«THE GREATEST LOVE OF ALL»?: Nafessa Williams (til venstre) og Naomi Ackie i «Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody».

Filmen anerkjenner også Houstons muligens livslange romantiske forhold til Robyn Crawford (Nafessa Williams, utmerket), venninnen som ble assistenten hennes, som for enhver pris måtte holdes skjult for omverdenen.

«I Wanna Dance With Somebody» rekonstruerer alle de sentrale triumfene med showbiz-ete fortellerglede – TV-opptredenene, musikkvideoene og de høye, lange «umulige» tonene. Så, under en prisutdeling i regi av Soul Train i 1989, skjer det to ting som kompliserer bildet. Houston blir buet ut av sine egne. Hun er ikke «svart nok», hun er en Oreo-kjeks (svart utenpå og hvit inni), et produkt designet for å tekkes hvite lyttere. Og hun møter Bobby Brown.

Lenge var det opplest og vedtatt at det var han som satt fart på nedturen. Men det skal «I Wanna Dance With Somebody» ha: Den er noen hakk for sofistikert til å la det være med en så enkel forklaring, og har som antydet plantet ytterligere «ledetråder» underveis.

TOPPIDRETT: Naomi Ackie rekonstruerer Houstons legendariske opptreden på Super Bowl i 1991 i «Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody».

Problemet er at den må nøye seg med å antyde: Det er en film med ni års aldersgrense, som det er viktig at vi må oppfatte som en hyllest til artisteriet før kollapsen. Det er således klare grenser for hvor mye av det triste den kan vise.

«I Wanna Dance With Somebody» utvikler kraftig berøringsangst og mister både energi og all troverdighet. Når rulleteksten skal oppsummere, blir det grusomt deprimerende endeliktet som ble Houston og Browns datter, Bobbi Kristina Brown, til del, ikke engang nevnt. Filmen sender oss tilbake til 1994 og den rene ønsketenkningen i stedet. Den skåner oss. Alt for å ikke ødelegge den «gode» stemningen.

«DIDN’T SHE ALMOST HAVE IT ALL»: Naomi Ackie i «Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody».

Det er på sin plass å feire Whitney Houstons gedigne talent, hvilket den første halvdelen «I Wanna Dance With Somebody» i og for seg lykkes med å gjøre. I sum blir imidlertid «I Wanna Dance With Somebody» et merkelig dyr: En film som ikke er redelig nok til å vedgå at historien den forvalter, om et menneske som levde blant oss, er en tragedie.

En «biografi» som ikke orker å forholde seg til virkeligheten – hvem trenger det?