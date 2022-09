MED KURS MOT DEN NYE VERDEN: Lisa Carlehed, Gustaf Skarsgård og, helt til høyre, Kerstin Linden i «Utvandrerne».

Filmanmeldelse «Utvandrerne»: Lekker lidelse

Tre norrbaggar går løs på en svensk nasjonalskatt. Vil det gode naboskapet bestå?

DRAMA

«Utvandrerne» («Utvandrarna»)

Sverige/Storbritannia/Norge. 12 år. Regi: Erik Poppe

Med: Lisa Carlehed, Gustaf Skarsgård, Tove Lo, Sofia Helin

Jan Troells «Utvandrerne» og «Nybyggerne», basert på Vilhelm Mobergs fire romaner om den svenske (og med det: skandinaviske) utvandringen til Amerika på midten av 1880-tallet, var skjellsettende kino-opplevelser for et par generasjoner nordmenn i 1971 og 1972.

Senere, da filmene ble sydd sammen til en over seks timer lang TV-serie, rystet lidelses-symfonien noen kull til. NRK viste den i både 1974 og 1988.

Når norsk films mest insisterende humanist, Erik Poppe, nå gir seg i kast med denne broderfolkets litterære og filmatiske nasjonalhelligdom, er det med et manus signert Anna Bache-Wiig og Siv Rajendram Eliassen. (De tre har arbeidet sammen før, i et sterkt og filmatisk sett veldig ulikt prosjekt: «Utøya 22. juli».).

KRISTINA FRÅN DUVEMÅLA: Lisa Carlehed i «Utvandrerne».

De har skåret bort en mengde stoff og en rekke karakterer fra Mobergs magnus opus, og sitter i hovedsak igjen med historien om ekteparet Nilsson: Kristina (Lisa Carlehed), Karl-Oskar (Gustaf Skarsgård) og barna deres. De legger nesten all vekt på førstnevnte.

Resultatet er en solid, ultra-estetisk «storfilm»-tåreperse. Intet mindre. Men kanskje ikke så mye mer heller.

Da Kristina og Karl-Oskar legger av gårde til den nye verden, er det for å unnslippe hungersnød og religiøst åk. De vet at de aldri vil få se sine kjære igjen. De må overleve turen over Atlanterhavet. De må starte på nytt i et ungt og ærgjerrig land, der alle skal ha kontant betaling for absolutt alt. De kan ikke språket.

KJERNEFAMILEN NILSSON: Gustaf Skarsgård, Kerstin Linden og Lisa Carlehed i «Utvandrerne».

Det som møter dem, er mer slit. Mer karrig jord – akkurat som hjemme. Tap av tradisjoner og røtter. Kalde skuldre. Hjerterevnende hjemlengsel. Baptister.

Det blir klart at Poppe, Bache-Wiig og Rajendram Eliassen bruker Mobergs episke fortelling som en trojansk hest for å få oss til å tenke på 2022.

Dels vår egen tids vannbårne flyktninger. Hva de ofrer, hva de møter, livene som fremdeles går tapt i jakten på en bedre fremtid. Dels kvinnenes underkommuniserte rolle i disse ekspedisjonene – da som nå.

I norske hender blir dette uomtvistelig en «kvinnehistorie»: Mer Poppe, Bache-Wig og Rajendram Eliassens «Kristina» enn Mobergs «Utvandrarna». Poenget gnis inn når rulleteksten åpenbarer seg, med sin dedikasjon til «alle mødre som våger», akkompagnert av en søtladen girl power-popsang.

ARBEIDSHEST: Gustaf Skarsgård i «Utvandrerne».

Er det et problem? Isolert sett nei, selv om filmen risikerer å legge seg alvorlig ut med folk som har et sterkt forhold til den mer komplekse originalteksten (altså halve Sverige).

Personlig synes jeg at manuset går vel langt i å tegne helgenbilder av de to kvinnene i dets midte. Selvfølgelig det gudfryktige, oppofrende dydsmønsteret Kristina från Duvemåla. Men også den falne kvinnen Ulrika, spilt av popartisten Tove Lo (som er god).

Man vil nødig fremstå som en snurt gubbe, og det er virkelig ikke noe galt i at kvinners offer, arbeid, livssmerte og vågemot vektlegges. Jeg tenkte likevel ofte at det jeg så, var en halv historie, som med fordel kunne vært mer hel. Med unntak for den hederlige arbeidshesten Karl-Oskar, er de fleste mennene her enten hyklerske prester eller horekunder som ikke gjør opp for seg.

ULTRA-ESTETISK: Gustaf Skarsgård og Lisa Carlehed i «Utvandrerne».

Dog. «Utvandrerne» så velmenende at det ville være usselt å gå til for hardt angrep på den. Det slipper man heldigvis, for det er unektelig store mengder godt håndverk i denne filmen.

Visuelt er Poppe på sitt vakreste og mest Terence Malick-inspirerte, med høyt gress, sensuelt vann og estetisert smerte så langt øyet kan se.

«Utvandrerne» er godt spilt av både små og store – selv om det er litt pussig at alle tilsynelatende snakker moderne stockholmsk (absolut og värkligen). Musikken er passende storslagen og (de få) elskovsscene er svulstige så det holder.

Jeg kan ikke nekte for at jeg ble ble rørt både en og to ganger. Fordi filmen vil at jeg skal bli det, og jeg er lett å lede. Men den «norske» «Utvandrerne» kommer neppe til å bli husket like lenge som den svenske.