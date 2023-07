DUO: Ryan Gosling (t.v.) og Margot Robbie har fått rollene som Ken og Barbie i den nye «Barbie»-filmen.

Alt du trenger å vite om den nye «Barbie»-filmen

Fans venter i spenning på den mye omtalte «Barbie»-filmen. Her er alt vi vet om den nye storsatsingen.

Om få dager ruller den første Barbie-filmen som ikke er animert ut på kinolerret verden over.

Den uslåelige kombinasjonen av at «alle» har et forhold til Barbie, samt at filmen er proppfull av superstjerner, gjør at forventningene er skyhøye.

Uansett om du allerede har billetter til premieren, eller om du kun vurderer å se den, har vi samlet all informasjonen du trenger om «Barbie» her.

Hvem spiller i «Barbie»?

Margot Robbie (33) har kapret hovedrollen som selveste «Barbie» i klassikeren. Hun er også med som produsent av filmen.

Til tross for at mange mener hun er «født» for rollen, sa Robbie til Vouge tidligere i år at hun «aldri har drømt om å spille Barbie».

TURNÉ: Gosling og Robbie var på premiere i London onsdag ettermiddag.

Ryan Gosling (42) har ikke tatt del i noen filmer siden 2018, og har på mange måter trukket seg litt tilbake fra rampelyset.

Nå har han imidlertid tatt en u-sving og gjør et comeback i rollen som «Ken».

Noen «Barbie»-fans har reagert på at Gosling er for gammel for rollen – noe 42-åringen svarte på i et intervju i GQ:

«Hvis folk ikke vil leke med min Ken, finnes det mange andre Ken de kan leke med».

VERDENSPREMIERE: Margot Robbie og Ryan Gosling deltok 9. juli på verdenspremieren på «Barbie» i Los Angeles.

Men Robbie og Gosling er ikke alene.

Filmen skal vise et mangfold av flere typer Ken- og Barbiedukker, og det er flere superstjerner som tar del i «Barbie».

Blant annet vil disse være med i filmen:

Dua Lipa som Havfrue-Barbie

Issa Rae som President-Barbie

Emma Mackey som Fysiker-Barbie

Nicola Coughlan som Diplomat-Barbie

Ritu Arya som Journalist-Barbie

John Cena som Havmann-Ken

Scott Evans som en annen Ken

Simu Liu som en annen Ken

Ncuti Gatwa som en annen Ken

Kingsley Ben-Adir som en annen Ken

Bilder florerer på sosiale medier av de ulike «Ken-ene» og barbiene. Nedenfor er det samlet noen av de i en tweet:

Hva handler «Barbie» om?

Filmen er en fantasi-komedie basert på dukken Barbie.

Handlingen i filmen går ut på at Barbie og Ken blir forvist fra Barbieland på grunn av at de ikke er «hundre prosent perfekte dukker». De to begir seg da ut på et eventyr i den virkelige verden, hvor de på veien finner ut at ekte skjønnhet kommer fra innsiden.

Det ligger ute flere klipp av filmen, men den offisielle traileren er sett over 3 millioner ganger.

Hvor er «Barbie» spilt inn?

Filmen er i spilt inn i USA og i England.

Scenene fra USA er i hovedsak spilt inn i området rundt Venice Beach i Los Angeles.

Her er Robbie og Gosling avbildet i matchende rulleskøyte-antrekk på Venice Beach under innspillingen:

I England har innspillingen foregått i Warner Bros. Studios i Leavesden og i London.

Her har de laget en datagenerert Barbieland, og handlingen fra Barbieland har derfor blitt filmet her. Studioene er blant de største og mest teknologisk avanserte stedene å lage film i verden.

De er altså ikke filmet i det mye omtalte «Barbiehuset» i Malibu i USA. Huset har alt en Barbie kan ønske seg. Alt fra et blinkende dansegulv, en bar og et gigantisk basseng.

Tidligere i år fikk huset en full oppussing, og eksteriøret ble dekket i enda mer sjokkrosa.

Det er faktisk mulig å booke seg en overnatting i Barbiehuset. Huset er nemlig lagt ut på Airbnb med Ken som vert.

Når har «Barbie» premiere?

«Barbie» har premiere den 21. juli på kinoer over hele verden – også i Norge.

Noen amerikanske filmanmeldere har derimot allerede fått sett filmen, og flere er imponerte. En kritiker omtaler den som «perfeksjon».

Hvem har regissert «Barbie»?

Greta Gerwig (39) er regnet som en av Hollywoods beste regissører.

Hun ble forespurt å lage «Barbie» av skuespiller Margot Robbie, som sammen med Warner Bros kjøpte rettighetene til filmen.

Gerwig har tidligere regissert blant annet filmene «Lady Bird» (2017) og «Little Woman» (2019).

FØRPREMIERE: Greta Gerwig, regissøren av Barbie, deltok for noen dager siden på en førpremiere av filmen i Los Angeles.

Hvor mye har det kostet å lage «Barbie»?

Filmen har hatt et budsjett på 100 millioner dollar, ifølge Variety. Det tilsvarer over en milliard norske kroner.

Dette gjør Gerwig til én av veldig få kvinnelige regissører til å lage en film med så høyt budsjett.

Men hvor mye tjener egentlig hovedrollene Margot Robbie og Ryan Gosling på filmen? Ifølge Variety, tjener de begge 12,5 millioner dollar hver. Dette tilsvarer nærmere 129 millioner norske kroner.

Hvem har laget musikken i «Barbie»?

Det er ikke bare på skuespiller-fronten at «Barbie» er stjernespekket. Også sangene som er brukt i filmen er laget av kjente artister.

Blant annet har disse artistene bidratt med sanger til filmen:

Ava Max

Billie Eilish

Dua Lipa

Charli XCX

The Kid Laroi

Det er også laget en ny versjon av den ikoniske sangen «Barbie Girl» av Aqua. «Barbie World» er bærer tydelig preg av originalen og er av Aqua, Nicki Minaj og Ice Spice.

Funfacts om filmen

Skuespiller Ryan Gosling synger selv «I’m Just Ken» i filmen.

Margot Robbie innførte en «rosa dag» i uken på sett. De som da ikke hadde på seg rosa, fikk bøter av Robbie, skriver People

Det ble brukt så mye rosa maling på settet, at det førte til knapphet i markedet, forteller produksjonsdesigneren i «Barbie» til Architectual Digest

Robbie fortalte People at Gosling er «usedvanlig morsom» og at hun ødela mange tagninger fordi hun «lo gjennom alle».

Robbie sin ektemann, Tom Akcerley (33), er også med som produsent av filmen.