GODT VENNSKAP I FORVIRRENDE FILM: Christian Bale, Margot Robbie og John David Washington (fra venstre) i «Amsterdam».

Filmanmeldelse «Amsterdam»: Årets mest forvirrende film

En ekstremt kronglete måte å si «fascisme er kjipt» på.

Publisert: Nå nettopp

DRAMAKOMEDIE

«Amsterdam»

USA. 15 år. Regi: David O. Russell

Med: Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Anya Taylor-Joy, Robert De Niro, Rami Malek, Zoe Saldana, Chris Rock, Taylor Swift, Mike Myers, Michael Shannon, Timothy Olyphant

10–15 minutter ut i «Amsterdam» var undertegnede fremdeles fylt av et inspirerende overmot. Jeg hadde via utenlandske medier hørt nyss om at David O. Russells («The Fighter», 2010; «Silver Linings Playbook», 2012; «American Hustle», 2013») nye var en hot mess. En forvirrende, kaotisk film.

Men foreløpig, et kvarter ut: Full kontroll.

Jeg kan til og med gjenfortelle hva det er som innledningsvis skjer. En kvinne, Liz Meekins (Taylor Swift), oppsøker to veteraner fra den første verdenskrigen i New York i 1933. Henholdsvis Burt Berendsen (Christian Bale), en lege med interesse for smertelindrende medisin, og advokaten Harold Woodman (John David Washington). Meekins vil at den avdøde faren hennes skal obduseres. Hun aner ugler i mosen.

St. Clair (Zoe Saldana) hjelper til, i det som er en overrumplende grafisk scene. Så vandrer Burt, Harold og Liz ut i New York-kvelden, hvorpå sistnevnte sporenstreks blir overkjørt av en automobil. Her var det var jeg falt av. Det skulle ta om lag én time og tre kvarter før jeg følte meg noenlunde påmeldt igjen.

En av stjernene slet med Taylor Swift-scene i «Amsterdam»:

Vi skal først tilbake til dagene rett etter krigen, da Burt og Harold møter en gåtefull, piperøykende amerikansk sykepleier og kunstner, Valerie Voze (Margot Robbie), i Amsterdam. En by kjent for sitt liberale, progressive sinnelag, der en svart mann, Harold, uten videre kan innlede et kjærlighetsforhold til en hvit kvinne, Valerie, og leve herrens glade dager med et tredje hjul, Burt, på vognen.

Noe så fint kan selvfølgelig ikke vare. «Amsterdam» sender oss således tilbake til USA og filmens mellomkrigs-nåtid, der noen ønsker å utnytte krigsveteranenes situasjon.

Burt, Harold og – etter hvert – en noe redusert Valerie er, i kjølvannet av det som skjedde med Liz Meekins, uforvarende blitt brikker i en politisk konspirasjon. Hva denne dreier seg om, skal jeg holde meg for god til å røpe. Mest fordi jeg ikke skjønte stort selv, inntil 15 minutter før filmen var over. Ja, de treigeste blant oss, undertegnede i aller høyeste grad inkludert, må egentlig helt til arkivopptakene under rulleteksten for å føle seg helt sikker.

(«Amsterdam» er svært løst basert på en virkelig historie som du kan lese om her. Spoiler? Nødvendig forberedelse, vil jeg hevde).

ALT VAR MYE BEDRE ETTER KRIGEN: Christian Bale, John David Washington og Margot Robbie (fra venstre) i «Amsterdam».

For all del: Å henge med i svingene kan være en overvurdert størrelse, ikke minst i film. Det er ikke så viktig som mange tror. Har «Amsterdam», i alt sitt narrative kaos, noen andre kvaliteter å by på?

Jo da. Den har fantastiske kostymer og 1930-tallsinteriører. Den er nydelig og oppfinnsomt fotografert. Vennskapet mellom troikaen i dens midte, har mange fine øyeblikk. Mest av alt har «Amsterdam» vaskeekte filmstjerner. En hel haug av dem.

Washington og Robbie gjør ingenting galt i filmen, og makter å komme unna med æren og glamouren i behold. Det samme gjelder Robert De Niro, Saldana, Anya Taylor-Joy og Ed Begley Jr. Samt, for den saks skyld, Taylor Swift, som dog bør begynne å velge filmrollene sine med større omhu. Den forrige var «Cats».

MANIERTE TYPER: Rami Malek, Anya Taylor-Joy og Margot Robbie (fra venstre) i «Amsterdam».

Verre er det med den stadig mer manierte Bale. Og Rami Malik, som gjør en avart av den stirrende psykopaten i «No Time To Die» (2021). Gudene skal vite at jeg er begeistret for Chris Rock. Men noen skuespiller er han ikke blitt. Mike Myers er ubehagelig stiv i det som må kalles et «comeback».

Vakre, karismatiske mennesker, alle som én. Men å se dem virre rundt i stilige omgivelser uten at vi forstår hvorfor i 135 minutter?

Hva er det så David O. Russell strever med å fortelle oss? Hvilket budskap ligger begravd i ruinene? Jo, hold deg fast: Fascisme er kjipt. Vær uhyre skeptisk til folk som griner på nesen av jøder og entartete kunst. Ikke la mektige pengeinteresser få kontroll over politikken og demokratiet. Kjærlighet og vennskap er bedre enn hat.

GENERALEN: Robert De Niro i «Amsterdam».

Umulig å krangle med, er du gæren. Og selv jeg forstår jo at regissøren ønsker å trekke tråder til vår egen tid. Likevel. For en meningsløst komplisert måte å si det på!

Idet «Amsterdam» slippes i oktober 2022, føles det greit å med hånden på hjertet kunne si at jeg alltid har syntes at Russell har vært en smule opphausset – fra «Tre konger» (1999) og inn. Men jeg kan ikke huske å ha sett ham miste kontrollen over filmen sin før, slik han gjør her. Det er nytt.

