Filmanmeldelse «The Devil All the Time»: Skillingsvise

Selvmord, sykdom, seriemordere, stump vold og seksuelle fetisjer. Det er hett og håpløst i Ohio.

DRAMA

«The Devil All the Time»

Premiere på Netflix 16. september

USA. 16 år. Regi: Antonio Campos

Med: Robert Pattinson, Tom Holland, Bill Skarsgård, Riley Keough, Haley Bennett, Mia Wasikowska, Sebastian Stan, Eliza Scanlen, Jason Clarke

Det putrer greit i melodrama-gryta i denne Netflix-filmen, en tilnærmet episk semi-slektskrønike fra USAs midtvest, satt til det vi kan kalle den amerikanske mellomkrigstiden (mellom andre verdenskrig og Vietnam).

De mange karakterene er som tatt rett ut av sørstatsgotikken: Foreldreløse barn, onde prester, seriemordere med seksuelle fetisjer, falne kvinner og korrupte sheriffer.

De fleste av dem har et par ting til felles: De er fattige og elendige. Alle ligger under for religiøs galskap og angst.

«WHITE TRASH» PÅ BILTUR: Jason Clarke og Riley Keough i «The Devil All The Time». Foto: Glen Wilson/Netflix

Historien utspiller seg over lang tid – så lang tid at regissør Campos har sett seg nødt til å la en fortellerstemme gjøre deler av jobben med å forklare oss hvor vi er. Men grovt sett følger vi to sett karakterer: Arvin (Holland), sønn av Willard (Skarsgård) og Catherine (Bennett), samt hans søster Lenora (Scanlen). Et annet sted, ikke så langt unna: Sandy (Keough) og Carl (Clarke), samt førstnevntes bror Lee (Stan).

LOVENS LANGFINGREDE ARM: Sebastian Stan i «The Devil All The Time». Foto: Glen Wilson/Netflix

Mange andre svinser innom historien i kortere eller lengre perioder. Deriblant Roy (Harry Melling), en sånn religiøs nøtt som låser seg inn i klesskapet i fjorten dager for å komme i tettere kontakt med Gud. Og ikke minst Preston Teagardin, spilt av Robert Pattinson, en glatt pastor vi vet har sine svin på på skogen. Dollargliset hans, og den fine dressen og rysjeskjorta, taler sitt tydelige språk.

SVAK MORAL, FIN RYSJESKJORTE: Robert Pattinson «The Devil All The Time». Foto: Glen Wilson/Netflix

Det er ikke å røpe for mye å si at det som regel ikke går veldig bra med disse menneskene. En tysk Luger fra krigens dager spiller en rolle i så måte, og Arvin lærte seg å banke livskiten ut av folk med bare nevene av sin far.

Den største gleden ved «The Devil All the Time» er det overveiende unge, begavede skuespillerensemblet. Mange av dem synes å være glade for å slippe unna dagjobben i superhelt- og kinoseriebransjen, deriblant Holland («Spider-Man»), Pattinson («Twilight» og – snart – «Batman»), Skarsgård («It») og Stan («Captain America»).

Å HAIKE ER FARLIG: Tom Holland i «The Devil All The Time». Foto: Glen Wilson/Netflix

Så skal det sies at den karismatiske Pattinson overspiller dramatisk som pastoren. Og at aksentene er nokså «all over the place».

Man trenger ikke holde ut med «The Devil All the Time» for klimaksets skyld. Det er relativt meh. Men alle som nærer en fascinasjon for det amerikanske sør kan med fordel gi den en sjanse.

Ikke helt «klar for kino». Men ganske ålreit til en Netflix-film å være.

