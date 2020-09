BLIR MAMMA: Mandy Moore, her på en premiere i Los Angeles i fjor. Foto: Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mandy Moore er gravid – røper kjønnet

Filmstjernen Mandy Moore (36) venter sitt første barn.

Nå nettopp

Moore melder selv om familieforøkelsen på Instagram. Ikke bare det – hun røper også at det er en gutt på vei.

Under flere bilder av seg og musiker-ektemannen Taylor Goldsmith (34), der han holder hånden over hennes voksende mage, skriver «This Is Us»-skuespilleren:

«Baby Boy Goldsmith er ventet tidlig i 2021.»

les også Amerikanske medier: Brudd for nyforlovet Demi Lovato

I skrivende stund har over 16.000 kommentert under posten, mens flere enn 815.000 har trykket «liker».

Moore og Goldsmith giftet seg i november 2018. Barnet er det første også for ham.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

EKTEMANNEN: Mandy Moore og Taylor Goldsmith på Hollywood Walk of Fame-seremoni i fjor vår. Foto: MARIO ANZUONI / REUTERS

Også Moore er kjent som sanger. Hun var bare 15 år da hun debuterte som plateartist i 1999.

Hun sang også deler av filmmusikken i «A Walk To Remember» i 2002, der hun i tillegg figurerte i den kvinnelige hovedrollen. Den tåredryppende filmen ble Moores store gjennombrudd på lerretet.

I fjor vår ble hun «udødeliggjort» på Hollywood Walk of Fame.

Fikk med deg? Ble overrasket av gammel flamme på stjerneseremoni

Den siste tiden har Moore figurert i spaltene, om enn noe ufrivillig, i forbindelse med skandalen rundt eksmannen, rockeren Ryan Adams. Adams (45), som Moore var gift med fra 2009–2016, anklages for seksuelle overgrep mot en rekke kvinner.

Flere rampelys-nyheter på VGTV:

Publisert: 26.09.20 kl. 01:10

Les også

Mer om Hollywood Instagram