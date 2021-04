TILBAKE TIL UTØYA: Ina Rangønes Libak i «Generasjon Utøya». Foto: Fenris / Euforia

Filmanmeldelse «Generasjon Utøya»: Etter Utøya

Fire historier, snart 10 år etter vår verste dag.

Av Morten Ståle Nilsen

Med: Ina Rangønes Libak, Kamzy Gunaratnam, Line Hoem, Renate Tårnes

Den tyske filosofen Theodor Adorno lurte på hva det innebar «å skrive poesi etter Auschwitz». Man kan spørre seg om hvordan det har vært mulig, for dem som overlevde, å fortsette med politikk etter Utøya også.

Ikke alle gjorde. Men i denne dokumentaren møter vi fire mennesker som på forskjellige måter har holdt fast i sitt engasjement i de ti årene siden vår verste dag.

AUF-LEDER: Ina Rangønes Libak og Jonas Gahr Støre i «Generasjon Utøya». Foto: Fenris / Euforia

Ina Alvilde Rangønes Libak ble truffet fire ganger i armene, kjeven og brystet 22. juli 2011, og ble nestleder og leder i AUF i årene etter. Kamzy Gunaratnam, som la på svøm over Tyrifjorden, er i dag varaordfører i Oslo.

Line Hoem, som har vært åpen om sine psykiske og fysiske plager i kjølvannet av terroren, er fylkestingsrepresentant og gruppeleder for Arbeiderpartiet i fylkestinget i Møre og Romsdal. AUFs tidligere generalsekretær Renate Tårnes er informasjonsrådgiver i Fagforbundet.

«Generasjon Utøya» har fulgt disse, de to førstnevnte spesielt tett, i en periode som synes å strekke seg fra midten av 2010-tallet, sånn cirka, og inn i koronaåret 2020.

VARAORDFØRER I OSLO: Kamzy Gunaratnam i «Generasjon Utøya». Foto: Fenris / Euforia

I utvalget av «caser», som det heter på journalistspråket – altså valget som er tatt om å fokusere på nettopp disse fire – synes det å ligge et håpefullt svar: Jo, det går an å fortsette. Det er smertefullt og det koster. Men det går an.

Denne tentative optimismen er filmens styrke og svakhet. De vi blir kjent med, er alle blant de «heldige»: I første rekke i kraft av at de overlevde, i andre rekke fordi de ikke ble fullstendig knust av det de overlevde.

Det sier seg selv at de fire har hatt ufattelig mye å bearbeide – mer enn noe menneske burde ha. De er likevel blant dem som har klart seg best. De andre historiene, om de som har slitt enda tyngre, får vi ikke høre i denne filmen. I så måte lever ikke «Generasjon Utøya» helt opp til sin store, sveipende tittel.

BEARBEIDER TRAUMER: Line Hoem (til venstre) og filmskaper Aslaug Holm. Foto: Fenris / Euforia

Hoem er den som tilkjennegir de mest dyptgripende posttraumatiske stresslidelsene. Vi møter henne på time hos psykologen og på trening. Hun har «survivor’s guilt», forteller hun – hun har følt på skyld for å ha overlevd.

Vi får være med på samtaler mellom Gunaratnam og Oslos byrådsleder Raymond Johansen, som pirker borti det åpne såret som Hallvard Notaker skriver om i sin bok «Arbeiderpartiet og 22. juli»:

Var det riktig av Arbeiderpartiets daværende leder Jens Stoltenberg å snakke om 22. juli som et angrep på nasjonen Norge? Underspilte vi at terrorangrepet var rettet spesifikt mot AUF og Arbeiderpartiet? Ble det for lite fokus på høyreekstremisme?

OM Å IKKE GI OPP: Astrid Willa Eide Hoem, Eirin Kristin Kjær og Ina Rangønes Libak (fra venstre) i «Generasjon Utøya». Foto: Fenris / Euforia

Mange av sekvensene med Rangønes Libak, som har en slags hovedrolle i filmen, gir interessante innblikk i hvordan AUF jobber mot det som noen ganger kan oppfattes som et tiltagende reaksjonært moderparti. Libak er spesielt opptatt av klimasaken, og snakker om den som «en oppgave som nesten er for stor [for hennes generasjon] å bære». Her kunne hun like gjerne ha snakket om 22. juli, tenker man.

Vi forstår bedre hvor inderlig krenkende det var da daværende justisminister Sylvi Listhaug lirte av seg at «Arbeiderpartiet mener at terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonal sikkerhet» i 2018, og hvordan terroren i Bærum i 2019 gjenopplivet traumene fra 2011.

TAR ØYA TILBAKE: Scene fra «Generasjon Utøya». Foto: Fenris / Euforia

Men mest handler det om veien videre – etter at det utenkelige hadde skjedd. «Generasjon Utøya» redegjør for grusomhetene som fant sted 22. juli 2011, men dveler ikke ved dem. Samlet sett får vi et lite innblikk i hvordan hendelsen kan komme til å påvirke norsk politisk liv i fremtiden, og i hvordan det Libak kaller en «generasjon med en skjebnetidsfølelse» tenker.

Noe endelig bilde av «generasjon Utøya» gir denne formmessig tradisjonelle dokumentaren ikke. Til det er fokuset for snevert. En verdifull bit av det er den like fullt.