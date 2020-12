«ONE, TWO, YOU KNOW WHAT TO DO»: Chadwick Boseman, Viola Davis og Colman Domingo (fra venstre) i «Ma Rainey’s Black Bottom». Foto: David Lee / Netflix

TV-anmeldelse «Ma Rainey’s Black Bottom»: Svarte pantere

De som produserte magien – og de som tjente pengene.

DRAMA

«Ma Rainey’s Black Bottom»

Premiere på Netflix fredag 18. desember

USA. Tillatt for alle. Regi: George C. Wolfe

Med: Viola Davis, Chadwick Boseman, Colman Domingo, Glynn Turman, Michael Potts

Ma Rainey (Davis) er en dronning, og ter seg deretter. Rainey (1886-1939),«The Mother Of The Blues», har stor appetitt, både på kvinner og iskald Coca-Cola, og vet hva hun er verdt.

Hun vet også at hun blir utnyttet. For den amerikanske plateindustrien, som er i støpeskjeen i 1927, er hun en stemme som selger, som igjen er lik penger i banken for dem som spiller inn stemmen. Hun sørger for å ta seg brukbart betalt for sine tjenester, men vet godt at andre skummer fløten av arbeidet hennes. Det er de hvite bakmennene som sitter igjen med de store beløpene.

DIVA: Viola Davis i «Ma Rainey’s Black Bottom». Foto: David Lee / Netflix

«Them’s the breaks», hun får ikke gjort noe med hvordan systemet er rigget. Men sånn for å sette et eksempel – «ikke kødd for mye med meg» – gjør hun et poeng av å utvise divatakter. Hun vil synge på sin måte, med musikere hun har valgt selv, og oversminke seg inntil det groteske. Og hun lar gjerne folk vente.

Det er det som skjer denne dagen i Chicago i 1927: Musikerne må vente på Ma Rainey. Mens de gjør det, får de tiden til å gå med filosofiske diskusjoner om alt fra religion til raseproblematikk. Tonen er spesielt intens mellom Levee (Boseman) og den eldre, religiøse Toledo (Turman).

Trompetisten Levee er ung og «uppity», med et stort talent og tilsvarende ego. Han prøver å sjekke opp enhver kvinne han kommer i nærheten av, og er generelt en storkjeftet spradebasse – stolt som en hane av skoene han nettopp har kjøpt for 11 dollar. Levee tror ikke på Gud, og det skal vise seg at han har sine grunner.

STILIG MANN MED NYE SKO: Chadwick Boseman i «Ma Rainey’s Black Bottom». Foto: David Lee / Netflix

Om «Ma Rainey’s Black Bottom» slår deg som filmet teater – vel, så er det fordi det er det den er, basert på en forestilling av August Wilson som først ble satt opp i 1984. Det innebærer blant annet at dialogen er av høy klasse, og presis i sin bruk av sosiolekt.

Det «Ma Rainey’s Black Bottom» til syvende og sist handler om, er den enorme betydningen afroamerikanere har hatt for amerikansk kunst og kultur – og i hvor liten grad de har fått anledning til å ta del i rikdommen denne kulturen har generert.

De helt siste scenen i filmen – der en hvit sanger og et hvitt, resolutt usvingende orkester maltrakterer en av Ma Raineys gamle bluesslagere – er en vittig og ganske smertefull kommentar til den stadig pågående diskusjonen om kulturell appropriasjon.

INTENS: Chadwick Boseman i «Ma Rainey’s Black Bottom». Foto: David Lee / Netflix

«Ma Rainey’s Black Bottom» er trist film av en helt annen årsak også: Den ble Chadwick Bosemans siste. Skuespilleren, som døde av kreft i august, bare 43 år gammel, er aldeles strålende her, spill levende og uhyre fysisk i en rolle som krever at han skifter fra selvsikkerhet til melankoli, via raseri og til sorg på en femøring.

«Ma Rainey’s Black Bottom» er i det hele tatt en film som kommer til å bli husket for nettopp skuespillet. Det gjelder Domingo, Turman og Potts, som alle er glimrende som de eldre, sindige og verdige mennene i Ma Raineys band.

GUTTA I BANDET: Michael Potts, Glynn Turman og Colman Domingo (fra venstre) i «Ma Rainey’s Black Bottom». Foto: David Lee / Netflix

Og det gjelder så til de grader for «Ma Rainey» selv. Whoa. Viola Davis tolkning av bluesdivaen – med en karisma så sterk at selv svarte mennesker måtte måpe da hun kom inn i et rom – er av en type som oppleves som total. Dyp som et juv, og nok til å få en stakkars anmelder til å gripe etter klisjeen:

Hun er Ma Rainey.