NYBAKTE FORELDRE: Brian Austin Green (48) og Sharna Burgess (37) har fått en sønn.

Brian Austin Green og kjæresten har blitt foreldre

Skuespiller Brian Austin Green (48) og kjæresten Sharna Burgess (37) har fått sitt første barn.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Det skriver People Magazine.

Fra tidligere har den tidligere «Beverly Hills 90201»-stjernen Green tre sønner med skuespiller-ekskona Megan Fox (36) og en sønn på 19 fra et tidligere forhold. Den nyfødte sønnen blir dermed hans femte barn.

Burgess har derimot blitt mamma for første gang.

– Barn har alltid ligget i kortene for meg. Ett hundre prosent. Vi får se hva universet har i vente. Vi holder det åpent, sa Burgess til Entertainment Tonight i fjor.

Mens Green nå er aller best kjent som eksmannen til superstjernen Megan Fox, har Burgess bakgrunn som profesjonell danser og dommer i «Dancing With The Stars».

Parets nyfødte sønn har fått navnet Zane Walker Green. I et innlegg på sin Instagram-konto skriver Brian Austin Green at sønnen er født 28. juli klokken 12.12.

Han har tidligere hyllet Burgess i en post som viser paret sammen under graviditeten.

– Jeg kan ikke vente til å dele dette neste kapitlet i livet med deg. Du er den beste moren. Ser deg snart, lille venn, skriver Green adressert til kjæresten og den da kommende babyen.

De siste årene har Green fått større oppmerksomhet for forholdet til ekskona Megyn Kelly enn for prestasjoner på TV- og filmlerretet.

De to var gjennom et turbulent av-og-på-forhold før de til slutt gikk hver til sitt.

Fox er i dag gift med artist og musiker Machine Gun Kelly (32).

Selv om bruddet mellom Green og Fox var preget av motstridende oppfatninger, har begge i ettertid understreket i intervjuer at de har et avklart forhold og unner hverandre det beste.

Megan Fox og Machine Gun Kelly.

Tidligere denne måneden fortalte Brian Austin Green at barna hans var «superspente» over å få et nytt søsken.

– De sjekker med Sharna daglig og klapper på magen hennes og snakker om babyen. De teller ned dagene, fortalte Green.

– Babyen kommer definitivt til et supervarmt hjemmemiljø og familie og han vil bli omringet av kjærlighet.