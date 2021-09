POPDIVA: Céline Dion på Museum of Art Costume Institute Benefit Gala i New York i 2019.

Céline Dion har sagt ja til å brette ut om alt

Balladedronningen (53) lover å vise ukjente sider i ny filmdokumentar.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Céline Dion har inngått en avtale med den Oscar-nominerte regissøren Irene Taylor Brodsky (51). Sammen skal de dykke ned i den fransk-kanadiske stjernens privatliv og karriere.

– Jeg har alltid vært som en åpen bok overfor mine fans, og med Irenes følsomhet og gjennomtenkte kreativitet, tror jeg hun vil klare å vise en side ved meg som ingen før har sett, sier Dion i kunngjøringen.

– Jeg vet at hun vil fortelle min historie min på en ærlig og ektefølt måte, sier hun om den amerikanske regissøren.

Taylor Brodsky ser på oppgaven som en stor fjær i hatten.

– Å begi meg ut på denne reisen med en så legendarisk artist som Céline Dion, er en enestående mulighet for meg som filmskaper, sier 51-åringen, som også har høstet en rekke priser tidligere.

Filmdokumentaren har ennå ikke fått noen tittel, men Sony Music Entertainments avdeling Premium Content opplyser til Deadline at produksjonen har startet.

Prosjektet er et samarbeid mellom Sony Entertainment Canada og Vermilion Films.

I 2016 ble Dion enke, da ektemannen og manageren René Angelil døde av kreft. Paret, som hadde kjent hverandre fra hun var 12 år, giftet seg da Dion var 26 og Angelil (52). De har tre barn sammen.

Dion er selv én av 14 søsken. Den ene broren døde to dager etter at Angelil gikk bort. Familien har også opplevd mange andre sorger, som nok blir utdypet i filmen. Men 53-åringen kan også skilte med en karriere av de helt sjeldne.

PÅ SCENEN: Céline Dion i The Colosseum i Caesars Palace i Las Vegas i 2015.

Dion har solgt over 250 millioner plater på verdensbasis. Aller mest kjent er hun kanskje for «Titanic»-låten «My Heart Will Go On». Hun har høstet en rekke statuetter og opptrådt på verdens største arenaer, deriblant med langvarig show i Las Vegas – med milliardhonorar.

I 2020 skulle Dion ha opptrådt på Telenor Arena i Bærum, men pandemien førte til at den måtte skyves på. Ny dato er 26. august 2022.