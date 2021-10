Baldwin skal ha fått våpenet av innspillingsleder

Med beskjed om at våpenet ikke var ladet, skal en innspillingsleder ha gitt fra seg rekvisittvåpenet til skuespillerstjernen. Men våpenet skal likevel ha vært ladet.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Skuespiller Alec Baldwin skal ha mottatt rekvisittvåpenet fra en innspillingsleder på filmsettet, ifølge BBC, som siterer rettsdokumenter som skal beskrive hendelsesforløpet.

Innspillingslederen skal ha ropt at våpenet var uladd -- en såkalt «cold gun» -- da han ga det til skuespilleren. Vedkommende skal ifølge dokumentene ikke ha visst selv at våpenet var ladet med skarp ammunisjon.

Det var natt til fredag norsk tid at superstjernen Alec Baldwin havnet i et uvirkelig drama da han fyrte av et rekvisittvåpen som ikke skulle vært ladd.

Skuddet tok livet av filmfotograf Halyna Hutchins (42) og skadet regissøren på westernfilmen «Rust». I en nødsamtale sa en mann på settet til politiet at de hadde «en som ligger nede», før Hutchins ble fraktet vekk i helikopter.

I dokumentene opplyses det ifølge BBC også at et antrekk Baldwin hadde på seg under ulykken sammen med våpenet er beslaglagt som bevis.

Ammunisjon og andre rekvisittvåpen har også blitt beslaglagt.

Ifølge LA Times har fagorganiserte, anonymiserte kilder som skal ha vært en del av filmteamet som jobbet med filmen «Rust» sagt at konflikter har ulmet de siste dagene, grunnet dårlige arbeidsforhold.

Dette skal blant annet ha dreid seg om lange arbeidsdager og klager omkring lønn.

Filmteamet som klaget på arbeidsforholdene skal ha vært medlemmer av fagforeningen IATSE (The International Alliance of Theatrical Stage Employees).

Torsdag morgen skal de ha samlet sammen utstyret for å forlate settet og da skal det ha dukket opp flere «ikke-organiserte» crewmedlemmer for å erstatte dem, sier en kilde til LA Times.

VG RETTER: VG skrev først at det var en regiassistent som ga Baldwin våpenet. Den riktige oversettelsen av den engelske betegnelsen First Assistant Director er imidlertid innspillingsleder. Feilen ble rettet mandag 22. oktober kl 15.31.