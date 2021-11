MØRKT PÅ KINO: Jeremy T. Thomas og Keri Russell i «Antlers».

Filmanmeldelse «Antlers»: Horror og håpløshet

Demoner på loftet i Forfall, USA.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

THRILLER / HORROR

«Antlers»

USA. 15 år. Regi: Scott Cooper

Med: Keri Russell, Jesse Plemons, Jeremy T. Thomas, Graham Greene, Sawyer Jones, Scott Haze

Den vesle byen Cispus Falls i Oregon er ubeboelig lenge før monstrene – demoner som representerer den amerikanske urbefolkningens raseri – kommer på banen.

Incest og omsorgssvikt. Arbeidsledighet og kondemnerte hus. Opiat-epidemi og metamfetamin-produksjon i nedlagte gruvesjakter. Klasserom med teknisk utstyr fra 1960-tallet. Forfall så langt øyet kan se.

Julia Meadows (Russell) gjør sitt beste for å undervise i et slikt klasserom. Hun er nylig hjemkommet til byen etter 20 år i California. Faren er død, så det er trygt nå. Hun bor sammen med broren Paul (Plemons), som er politimann.

DET AMERIKANSKE MARERITTET: Keri Russell i «Antlers».

Tidligere, på en annen side av byen, har Frank Weaver (Haze) blitt angrepet av en «ting» inne i fjellet. Dette skjedde mens sønnen Aidan (Jones) satt og ventet på ham på utsiden, i en bil på tomgang (amerikanere ass!). Nå er far og sønn stengt inne på loftet hjemme, der de lever og oppfører seg som dyr. Sønn nummer to, Lucas (Thomas), passer på dem. Far er utstyrt med et hjerte som lyser som glødende kull og gevir på hodet.

Lucas er 12, men de svarte sirklene rundt øynene hans får ham til å se ut som en 65-åring som brent lyset i begge ender. Han går i klassen til Julia, og tegningene i blokken hans vitner om at han nok ikke har det så ålreit hjemme. Når maltrakterte lik begynner å dukke opp i Cispus Falls, er veien kort hjem til Lucas, der Frank og Aidan sitter og venter, glefsende kjøttsultne.

LYS I MØRKET: Keri Russell i «Antlers».

«Antlers» ligger i krysningspunktet der skrekk og amerikansk uavhengig film møtes, og hvor det er blitt produsert mye godt i senere år. Miljøskildringene er selvbevisst «realistiske», og blir viet like mye filmrull som de rene horrorsekvensene.

Den er spilt av skikkelige skuespillere, snarere enn gutter i high school-alder og halvnakne «scream queens»: Russell, alltid sympatisk, og Plemons, med sin halvpsykotiske Smørbukk-utstråling.

Når filmen ikke klarer å hevde seg i toppen av sjangeren, er det blant annet fordi «forklaringen» på det sentrale mysteriet er så halvhjertet. Og fordi filmen i bunn og grunn er mer deprimerende enn nifs.