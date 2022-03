FAMILIEFORØKELSE: Fra før har Alec og Hilaria Baldwin seks barn. Nå utvider de familien ytterligere.

Alec Baldwin og kona venter sitt syvende barn

Lykken smiler til den kjente skuespilleren Alec Baldwin (63) etter et turbulent år. Nå skal han og kona Hilaria (38) få enda en Baldwin-baby.

Av Anna Sofie Tønder Tørmoen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det røper Hilaria Baldwi selv på Instagram i et innlegg med en video som viser hun og Alec, sammen med deres seks barn.

– Vi var ganske sikre på at familien vår var komplett, men vi er i ekstase over denne overraskelsen, skriver Hilaria.

Hilaria og Alec har vært gift siden 2012 og fikk sitt første barn sammen året etter. Siden da har paret fått fem barn til.

Søskenflokken som består av Carmen, Leonardo, Rafael, Romeo, Eduardo og Lucia kan altså snart glede seg over snart å få en lillebror eller lillesøster til å leke med.

Den nye familieforøkelsen vil gjøre Alec Baldwin til åttebarnsfar, da han fra før har datteren Ireland Baldwin med Kim Basinger.

Nyheten om familieforøkelsen kommer etter noen vanskelige måneder for Alec Baldwin.

21. oktober 2021 havnet superstjernen i et uvirkelig drama da rekvisittvåpenet han holdt gikk av og tok livet av filmfotograf Halyna Hutchins.

I ettertid har han hevdet at han ikke var ansvarlig for det som skjedde.

TRAGEDIEN: Skuespiller Alec Baldwin, her like etter det fatale skuddet som førte til at filmfotograf Halyna Hutchins omkom.

I februar ble Baldwin saksøkt av familien til fotografen som ble drept.

I søksmålet hevdes det at Baldwin siktet direkte på Hutchins, trakk av og at han aldri selv sjekket pistolen for ammunisjon før han brukte den. Selv har Baldwin uttalt at han aldri ville pekt på noen med et våpen, og aldri trakk av.

Baldwin og hans medprodusenters advokater slo hardt tilbake og erklærte ifølge Deadline at «enhver påstand om at Alec var uforsvarlig, er fullstendig falsk».