Filmanmeldelse «Doctor Strange In The Multiverse Of Madness»: Ikke rare greiene

Psykedelia for 12-åringer.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

SUPERHELTFILM

«Doctor Strange In The Multiverse Of Madness»

USA. 12 år. Regi: Sam Raimi

Med: Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Rachel McAdams, Xochitl Gomez, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Michael Stuhlbarg, Patrick Stewart

Gud vet hvilken Marvel-film i rekken, i gud vet i hvilken MCU-«generasjon» – og nei, det er ikke så mye nytt å melde. Dette til tross for at vi jo oppholder oss i metaverset nå om dagen, og at Marvel-kinofilmene er gått inn i en symbiose med TV-seriene (i dette tilfellet: «WandaVision»). Samt – atskillig mer interessant på papiret – at dette er Sam Raimis første film på nesten 10 år.

Får den gamle, sprelsk oppfinnsomme regissøren satt sitt preg på materialet? Nja, litt. «Doctor Strange In The Multiverse Of Madness» har visse islett av ærverdig trash: Litt horror, litt gørr, en rekke fikse visuelle ideer som bærer bud om at vår helt nok tok en LSD-tripp eller ti back in the day.

PSYKEDELISK, MANN!: Benedict Cumberbatch i «Doctor Strange In The Multiverse Of Madness».

Men du vet: Ikke for mye av det morsomme. Dette er en Marvel-film, og Marvel-filmer må ha 12 års aldersgrense. Evnen til å tjene mest mulig penger er den større superkraften av dem alle.

Men, ja. Benedict Cumberbatch er altså tilbake som kirurgen og superhelten Doctor Strange, hvis egenskaper er av den relativt altomfattende typen: Han kan trylle. Han kaster besvergelser til høyre og venstre, gjør magiske gestuser i hytt og vær, og er like god til å angripe som til å beskytte seg. Ja, han kan fly også, i en elegant, nokså feminin stil.

Den fruktige briten Cumberbatch har upåklagelig ansiktsbehåring, men sliter med den amerikanske aksenten. Man mer enn aner at han kjeder seg: Man ser det. Ja, han lar faktisk en annen skuespiller, Elizabeth Olsen, stikke av med store deler av filmen. Hun spiller Wanda Maximoff/Scarlett Witch, som i denne historien blir Stranges nemesis.

SKURKEN ER BEST: Elizabeth Olsen i «Doctor Strange In The Multiverse Of Madness».

Strange har møtt en jentunge, America Chavez (Xochitl Chavez), som kan ferdes mellom metaversene, men er ute av stand til å kontrollere evnen. Strange får det får seg at jobben hans er å beskytte henne. Helten lengter dessuten etter å befinne seg i et univers der han fremdeles har en fremtid med ekskjæresten Christine (Rachel McAdams).

Så hvorfor henge rundt i denne sorry-ass virkeligheten? Bare å stikke, prøve en ny. Den suverent beste scenen i «Doctor Strange In The Multiverse Of Madness» er den der Strange og America faller gjennom en serie stiliserte universer, og lander i et New York ser ut som et stort blomsterbed (spør meg ikke hvorfor, men det ser fint ut).

UNG JENTE MED UKJENTE KREFTER: Xochitl Gomez i «Doctor Strange In The Multiverse Of Madness».

Wanda da? Hva vil hun? Hvorfor er hun blitt så slem? Vel, også Wanda kan lengte bort iblant, vet du – spesifikt til et univers der hun fremdeles er mor til to små gutter. Etter mye om og men – Vishantis bok, drømmevandring, darkhold, alt det vanlige visvaset – er det altså mellom Strange og America på den ene siden, og Wanda/Scarlet Witch på den andre, at slaget skal stå.

En haug folk fra Marvel-krønikene dukker opp underveis. Det er vel dårlig kutyme å avsløre dem her, men det må være greit å nevne Mordo (Chiwetel Ejiofor), all den tid han, Stranges gamle fiende, er blitt så heftig benyttet i reklamen.

KJENNINGER: Benedict Wong i «Doctor Strange In The Multiverse Of Madness».

Gøy? Av og til. Slett ikke hele tiden. Inspirerende eller på andre måter awesome? Nei, det går det ikke an å si. Raimis psykedeliske «Alice i eventyrland»-estetikk redder i en viss grad stumpene. Den er det eneste litt interessante med dette dusinvare-produktet. Men den er ikke tilstrekkelig i seg selv, nei.