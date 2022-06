MER: Zendaya og Tom Holland i «No Way Home».

Ny «Spider-Man»-versjon på kino

Spider-Man-franchisen har kommet med flere nyheter de siste dagene. Både en utvidet versjon av «No Way Home» og en ny erkeskurk i «Across the Spider-Verse».

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Mandag kom nye pressebilder til animerte «Spider-Man: Across the Spider-Verse» som har planlagt premiere i juni neste år.

Der viser Sony frem skurken The Spot, som Jason Schwartzman har stemmen til, og skriver på Twitter at han er Miles Morales argeste fiende så langt.

NY SKURK: Miles Morales og The Spot i «Across the Spider-Verse».

Fredag kom nyheten om at Sony også vil sette opp en ny versjon av «Spider-Man: No Way Home» på kino i september. I første omgang lover de kun i USA og Canada, men de skriver «Flere land blir kunngjort snart».

De bruker de tre Spider-Man-versjonene Tom Holland, Tobey Maguire og Andrew Garfield til å reklamere for den nye varianten, som de kaller «The More Fun Stuff Version».

«Dere ønsket mer av Spidey, og nå får dere det.» står det på filmens bekreftede Twitter-konto.

Ifølge IGN kommer versjonen for å feire 60 år med Spider-Man.

«Spider-Man: No Way Home» ble lenge corona-utsatt i Norge, men satte rekord i forhåndssalg da den først kom. Nå er det altså mulig at den får en ny sjanse – om den utvidede versjonen kommer til Norge.

ACTION: Zendaya og Tom Holland i «No Way Home».

Spider-Man-figuren er som kjent delt mellom Sony og Disney, som også har samarbeidet. Sony operer innenfor SSU (Sony's Spider-Man Universe) og Disney innenfor MCU.

Kevin Feige har bekreftet at Marvel Studios og Sony jobber med minst én oppfølger. Produsent Amy Pascal sa i november til Fandango at de ser for seg tre nye filmer i MCU.

