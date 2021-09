FILMSTJERNE: Uma Thurman, her avbildet i New York i fjor.

Uma Thurman tok abort som tenåring: − Det knuste hjertet mitt

Hollywood-stjernen Uma Thurman (51) deler sin personlige historie i kampen for å få Texas til å gjøre om sin nye abortlov.

I et langt innlegg i Washington Post forteller den amerikanske «Kill Bill»-skuespilleren om det hun beskriver som «sin mørkeste hemmelighet».

Thurman, som i dag er mor til tre, skriver at hun håper hennes betroelser vil få andre kvinner til å føle seg mindre maktesløse. Stjernen, som startet karrieren som 15-åring, ble i tenårene gravid «ved et uhell» etter samleie med en mye eldre mann.

Selv om hun på den tiden nærmest bodde i en koffert i Europa, hadde hun ønske om å beholde babyen. Hun visste bare ikke hvordan hun skulle klare det, skriver hun.

Etter å ha rådført seg med familie hjemme i USA, ble det klart for unge Thurman at en tilværelse som alenemor for en baby, ville bli vanskelig. Noe forhold med barnefaren, var uansett uaktuelt.

«Da jeg fikk alle disse konkrete spørsmålene, våknet jeg fra min barnslige fantasi rundt det å være mamma. Vi bestemte, som en familie, at jeg ikke kunne gjennomføre dette svangerskapet. Vi var enige om at det eneste rette var å avslutte det. Uansett knuste det hjertet mitt», skriver Thurman.

Filmstjernen mener den nye abortloven i Texas bare setter folk opp mot hverandre, og at den spesielt rammer vanskeligstilte kvinner.

Den omstridte Texas-loven trådte i kraft 1. september. Loven forbyr abort etter at hjerteslag er oppdaget hos fosteret, noe som gjerne skjer rundt seks uker etter befruktning.

Til forskjell fra tidligere forsøk på tilsvarende lovgivning, er denne basert på at privatpersoner kan ta ut sivile søksmål mot alle som hjelper en kvinne til å ta abort etter uke seks.

Thurman sier hun har fulgt denne prosessen med «stor sorg og tilnærmet skrekkfølelse».

«Derfor deler jeg mine personlige opplevelser. Dere er kanskje ikke interessert i en skuespillers utspill, men med tanke på alle sterke reaksjoner som er kommet frem, så kjenner jeg på ansvaret om å stille meg i deres sko», skriver hun.

Thurman skriver at hun ved å stå frem håper å bidra til mindre skamfølelse hos andre kvinner.

En rekke andre kjendiser har gått offentlig ut mot loven. Blant dem er Billie Eilish (19), Reese Witherspoon (45), Tracee Ellis Ross (48) og Alyssa Milano (48).

President Joe Bidens justisdepartement har saksøkt Texas fordi de mener loven bryter med konstitusjonelle rettigheter gitt gjennom Roe vs. Wade-saken i 1973.