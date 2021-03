«Superkvinnene» elsker Norge: − Vil gjerne dra tilbake

«Wonder Woman 1984»-skuespillerne Gal Gadot (35) og Kristen Wiig (47) har begge et nært forhold til Norge.

Av Morten Andreas Steingrimsen

Den nye superheltfilmen «Wonder Woman 1984» er den andre filmen i rekken om den tøffe og fysisk sterke amasoneprinsessen Diana, spilt av israelske Gadot, som også er kjent fra storfilmer som «Fast & Furious» og «Batman v Superman: Dawn of Justice».

Karrieren hennes startet imidlertid ikke som skuespiller, men som modell. I en alder av 18 år ble hun kåret til Miss Israel.

På denne tiden fikk hun et nært vennskap med en kjent, norsk modell.

− I forbindelse med Miss Universe-kåringen delte jeg rom med Kathrine Sørland. Vi har opprettholdt kontakten, møttes her og der og vi snakker sammen på sosiale medier, forteller Gadot til VG via Zoom.

NORGESVENNER: Både Kristen Wiig (t.v.) og (t.h) Gal Gadot har begge sine forbindelser til Norge. De spiller mot hverandre i storfilmen «Wonderwoman 1984» som har Norgespremiere denne uken. Her fra Oscar-utdelingen i februar. Foto: Eric Gaillard / Reuters

Hun legger til:

− Jeg lengter veldig etter å dra til Norge. Det ser fantastisk ut! Jeg har hørt så mye fine ting om landet.

Sørland kaller Gadot «en utrolig hyggelig og sprudlende jente»:

– Vi hadde det veldig gøy sammen i flere uker på samme rom under Miss Universe. Husker hun sa hun ville bli skuespiller da, og det har hun jo blitt. Hun er superdyktig og jeg er sikker på at hun får mange andre kule roller videre. Når hun kommer til Norge skal vi definitivt møtes, sier Sørland til VG.

«Wonder Woman 1984» skulle ha kinopremiere i Norge 15. januar. Den kommer også på HBO Nordic 26. mars.

«Bridesmaids»-stjernen Kristen Wiig har rollen som den litt klønete, men smarte geologen Barbara Minerva.

− Yeah, Norway! utbryter Wiig og fortsetter:

− Jeg er delvis norsk. Farfaren min var norsk og emigrerte til USA. Om jeg ikke tar feil, så jobbet min oldefar som gartner for den norske kongen i sin tid. Det er ganske spesielt. Vi har fortsatt mye familie i Norge. Jeg forstår det sånn at «Wiig» er et ganske vanlig navn i Norge?

– Ja. Ifølge Wikipedia-siden din stammer etternavnet ditt fra området Vik på Vestlandet i Norge.

− Ah! Det visste jeg ikke, svarer Wiig begeistret før hun bryter ut i latter.

− Da faren min fylte 77 år tok jeg med ham på norgesferie. Vi reiste land og strand rundt. Vi besøkte Oslo, fjordene og mange andre steder. Norge er et av de flotteste stedene jeg vet om. Jeg vil gjerne dra tilbake, sier 47-åringen.

EN DRØM: Kristen Wiig (t.h) beskriver «Wonderwoman 1984» som en tidskapsel, og sier det lenge har vært en drøm å spille i en superheltfilm. Her i en scene fra filmen med Gal Gadot (t.v.) som Wonderwoman. Foto: Clay Enos / Warner Bros. / Everett Collection

Enorme mengder trening

Gadot har bakgrunn fra det israelske forsvaret og hun er i svært god fysisk form. 35-åringen bedyrer likevel at «Wonder Woman»-rollen krevde mer trening enn hun er vant til.

− Det var veldig viktig for regissøren at vi begrenset bruken av dataanimasjon så mye som mulig. Vi måtte gjøre det meste på ekte. Når man gjør stunts på ekte, gjør det at filmen oppleves ekte.

Hun sier at det for skuespillerne betydde enorme mengder med trening

– I tillegg til utallige timer på treningssenteret, tilbrakte vi time etter time med vårt fantastiske stuntteam. Det var mye koreografi å lære seg. Vi måtte hoppe fra store høyder og henge i vaiere. Det var utrolig slitsomt, men også veldig givende, må jeg si, sier Gadot.

Tilbake til fremtiden

Handlingen foregår, som tittelen tilsier, i 1984. En herlig tid ifølge filmens regissør Patty Jenkins. Hun regisserte også den første «Wonder Woman»-filmen.

− Jeg var tenåring på 1980-tallet. Det er rart med det, men det tiåret føles ikke så veldig lenge siden. Jeg tenkte alltid at ting ikke var så annerledes. Men da vi laget filmen skjønte jeg at veldig mye var veldig annerledes på den tiden, sier Jenkins.

Wiig beskriver innspillingen som en tidskapsel.

− Det var veldig rart, men også veldig gøy. Det var ekstra spesielt å være på det nedlagte kjøpesenteret. Jeg følte meg plutselig som 12 år igjen. Favorittkostymet mitt er nok det jeg bruker i starten av filmen, det var veldig romslig.

For Wiig var «Wonder Woman 1984» en drøm som gikk i oppfyllelse.

− Jeg har lenge ønsket å være med en superheltfilm, og jeg likte veldig godt den første «Wonder Woman»-filmen. Så det er utrolig kult at drømmen ble en realitet, forteller hun begeistret.

80-tallskostymer

Hollywood-kjekkasen Chris Pine (40) har igjen rollen som piloten Steve Trevor. Gjennom filmen får vi se ham i de utroligste 80-tallskostymer. Han har blant annet på seg en såkalt «fanny pack» – eller belteveske som det heter på norsk.

− For alle dem som trenger litt ekstra plass mens de er ute og går tur, så vil jeg anbefale å gå til anskaffelse av en «fanny pack», sier han med et smil om munnen.

– Dere ser jo likevel bra ut i disse klærne da. Hvordan løste dere det?

− Jeg skal ikke ta æren for det. All «kred» til kostymedesigneren. Det var hun som gjorde en god jobb. Min jobb var å møte opp på settet, få på meg kostymene og så flørte med Gals rollefigur, sier Pine beskjedent.

Pedro Pascal (45) spiller filmens skurk – den skruppelløse forretningsmannen Maxwell Lord.

− Det mest skremmende med Pascal som skurk, er at gjenkjennelsesfaktoren. Han er skremmende normal. Jeg opplever ofte at publikum ikke forstår hvorfor skurkene gjør som de gjør, det handler ofte om verdensherredømme. Pascals rollefigur er et desperat menneske som publikum kan forstå og kjenne seg igjen i.

Pascal sier selv han trivdes godt i skurkerollen.

− Det var utrolig gøy å spille ham. Det var overraskende naturlig å være en skurk, ler han, og fortsetter: