FILMDIVA: Sharon Stone, her på Elton Johns AIDS Foundation Academy Award i Los Angeles i fjor. Foto: MICHAEL TRAN / AFP

Sharon Stone: Ble lurt til å kaste trusa i «Basic Instinct»

Sharon Stone (63) har skrevert bok om sine mange oppturer og nedturer. Nå røper hun bakgrunnen for den berømte scenen fra 1992.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

«Basic Instinct», der Sharon Stone dampet opp lerretet med Michael Douglas, skapte bølger da den kom for snart 30 år siden.

Ikke minst fikk den erotiske thrilleren mye oppmerksomhet på grunn av innslaget der en påkledd Stone under et politiavhør sprer bena og i et kort glimt avslører at hun ikke har truse på.

I boken «The Beauty of Living Twice» bretter Stone ut mange pikante detaljer fra innspillingen. Blant annet hevder hun at hun ble lurt til å kaste undertøyet.

Filmstjernen skal nemlig ha fått beskjed om at hennes edle deler ikke ville bli synlig for publikum. Da hun senere, sammen med agenter og advokater skulle se det ferdige resultatet, fikk hun seg dermed en overraskelse.

«Da så jeg vagina-scenen min for første gang. Det var lenge etter at jeg var blitt fortalt: «Vi kan ikke se noe, men det er viktig at du fjerner trusa fordi det hvite reflekterer lyset, og på den måten ser man at du har truse på»», skriver Stone ifølge Vanity Fair, som har fått utdrag av boken.

IKONISK: Sharon Stone som drapskvinnen Catherine Tramell i henholdsvis «Basic Instinct» og «Basic Instinct 2». Foto: FRA FILMENE

63-åringen skriver videre at mange opp gjennom årene har ment mye om den aktuelle scenen.

«Men siden det er jeg som eier vaginaen, så forbeholder jeg meg retten til å påstå at alle andre meninger er bullshit. Det var meg og mitt underliv der oppe».

Stone hevder i boken at hun ble så sint at hun fiket til regissør Paul Verhoven, og at hun koblet inn kjendisadvokaten Marty Singer for å stoppe filmen. Hun skal nemlig ha blitt forsikret fra juridisk hold at det var ulovlig å filme opp under kjolen hennes på denne måten.

Regissøren skal imidlertid ha nektet å føye seg. Stone skriver at hun fikk høre at hun som skuespiller ikke hadde noen bestemmelsesrett.

Selv om hun aldri lot seg overbevise om at hun faktisk måtte akseptere det som hadde skjedd, valgte Stone til slutt å trekke klagen. Resten er filmhistorie.

«Hvorfor jeg gjorde det? Fordi det var riktig for filmen og for rollen. Og til syvende og sist – jeg hadde stilt opp», skriver hun ifølge Vanity Fair.

«Basic Instinct», ble Stones store gjennombrudd. Det veide også tungt på vektskålen at regissøren ga henne denne sjansen da andre i bransjen angivelig ikke trodde på henne.

Også i oppfølgeren i 2006, «Basic Instinct 2: Risk Addiction», spilte Stone rollen som den forførende drapskvinnen Catherine Tramell, til tross for at hun hadde lovet «aldri mer».

Også her var det så mange dristige scener at mye måtte kuttes, og filmen fikk aldersgrense 17 år. Filmen endte dessuten i flopp – noe som var en sterk kontrast til forgjengeren. «Basic Instinct» spilte inn over tre milliarder kroner i sin tid.

«Ingen trusekanter, men heller ingen spenning», mente anmelderen i The Seattle Times om oppfølgeren.