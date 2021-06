I CELEBERT SELSKAP: Joachim Triers «Verdens verste menneske» kom gjennom nåløyet til hovedkonkurransen i Cannes. Her instruerer Trier (til høyre) filmens hovedpersoner Herbert Nordrum og Renate Reinsve. Foto: Christian Belgaux

Norsk film kjemper om Gullpalmen i Cannes

Joachim Triers «Verdens verste menneske» er tatt ut til hovedkonkurransen under filmfestivalen i Cannes i juli, mens Eskil Vogts «DE USKYLDIGE» er tatt ut til sideprogrammet Un Certain Regard.

Av Stein Østbø

Publisert: Nå nettopp

Det ble klart under en pressekonferanse i Cannes torsdag formiddag. Det er første gang siden 2015 at en norsk film er med i kampen om Cannes’ gjeveste filmpris, Gullpalmen. Den gangen var det også Joachim Trier som ble valgt ut med «Louder Than Bombs».

Før dette hadde ikke en norsk film deltatt i hovedkonkurransen siden Anja Breiens «Arven» i 1979.

- Jeg er selvfølgelig veldig glad for dette, og jeg er kjempetakknemlig for det fantastiske teamet jeg har hatt med meg på denne filmen, sier Joachim Trier i en pressemelding.

Det er Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie og Herbert Nordrum som spiller de bærende rollene i «Verdens verste menneske».

I Cannes møter Joachim Trier sin faste manusforfatter, Eskil Vogt. Det er han som står bak «DE USKYLDIGE» som er tatt ut til det prestisjetunge sideprogrammet Un Certain Regard. Det er ti år siden sist en norsk film ble vist her. Da var det «Oslo, 31. august» som fikk æren.

Og hvem sto ikke bak regi og manus den gangen i 2011?

Joachim Trier og Eskil Vogt!

RADARPAR: Joachim Trier (til venstre) og Eskil Vogt har vært faste sparringspartnere i mer enn et tiår. Her er de avbildet i forbindelse med lanseringen av «Oslo, 31.august» i 2011. Foto: Helge Hansen

Thrilleren «DE USKYLDIGE» får norsk kinopremiere den 27.august. Filmen har fire unge hovedrolleinnehavere; Rakel Lenora Fløttum (11 år), Alva Brynsmo Ramstad (13 år), Sam Ashraf (13 år) og Mina Yasmin Bremseth Asheim (9 år).

Joachim Triers «Verdens verste menneske» har norsk premiere først 15.oktober.

VG kommer tilbake med mer!