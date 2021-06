FILMAKTUELL: Tom Cruise, her på filmsettet i Roma i november i fjor. Foto: Piero Tenagli / IPA / IPA Milestone

«Mission: Impossible 7» bremses – coronasmitte på settet

Et halvt år etter at Tom Cruise (58) fikk raseriutbrudd fordi staben ikke overholdt smittereglene, har filminnspillingen fått en bråstopp.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Vi har midlertidig stoppet produksjonen av «Mission: Impossible 7» frem til 14. juni på grunn av positiv coronatesting under rutinesjekk, sier en talsperson for storfilmen til Entertainment Weekly natt til fredag norsk tid.

– Vi følger alle sikkerhetsprotokoller og vil fortsette å overvåke situasjonen, legger vedkommende til.

Det opplyses ikke om hvor mange som er smittet.

I desember i fjor skapt Tom Cruise overskrifter da en tordentale på filmsettet lekket ut i mediene. Der fikk ansatte som han mente ikke opptrådte i råd med smittevernreglene, passet påskrevet.

les også Tom Cruise med raseriutbrudd på filmsettet

Cruise spiller ikke bare hovedrollen, han er også produsent.

Deler av «Mission: Impossible»-filmen ble spilt inn i Norge i fjor. Blant annet gjorde Cruise flere spektakulære hopp i Hellesylt.

Regjeringen i Norge gjorde det mulig for Cruise og co. å komme til Norge for å jobbe gjennom et unntak fra innreiserestriksjonen. «Mission Impossible 7» leide hurtigruteskipet MS «Fridtjof Nansen» i den perioden.

I februar ble det klart at Cruise og gjengen vender nesene tilbake til Norge når den neste filmen i «Mission: Impossible»-universet skal spilles inn. Store deler av filmen skal nemlig spilles inn her. «Mission: Impossible 8» får inntil 68 millioner kroner av Norsk filminstitutt.

Det skapte stor bekymring og overskrifter da et besetningsmedlem på skipet testet positivt for corona etter hjemkomsten til Filippinene.

«M:I 7»-innspillingen fikk en bråstopp også i Italia på nyåret i fjor, da Italia ble spesielt hardt rammet av virusutbruddet mens produksjonen var i sving der.

Premieredatoen er blitt skjøvet på en rekke ganger, men går alt etter planen, vil filmen settes opp på kino i mai neste år.