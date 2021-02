FRUSTRERT: – Norge kunne hatt en skikkelig vibrerende filmindustri, særlig med tanke på næring etter oljen, men mange utenlandske produsenter gidder ikke å komme hit på grunn av manglende insentiver, mener Jan Vardøen og langer ut mot dagens filminsentiv-ordning. Ordningen skal revideres i 2021. Foto: Ola Vatn / VG

Jan Vardøen om filmordning: − Makkverk

Må man være Tom Cruise og ringe kulturministeren selv for å få midler fra filminsentiv-ordningen? spør filmskaper Jan Vardøen (58) retorisk.

– Dagens særnorske ordning ser ut til å ha blitt tegnet i fylla og bygget i mørket. Den irriterer mange, tilfredsstiller få og er ikke skikket til å oppnå målet om å gjøre Norge til en attraktiv innspillings-destinasjon, smeller det fra Jan Vardøen.

Det har skapt reaksjoner at hele potten på 68,6 millioner kroner i årets filminsentiv-ordning gikk til kun én av elleve søkere sist uke, nemlig den åttende filmen i «Mission: Impossible»-franchisen med Tom Cruise i hovedrollen.

Nå varsler kulturminister Abid Q. Raja revisjon av dagens ordning gjennom et debattinnlegg i VG.

På høy tid, mener Vardøen.

– Vi har i dag et merkelig makkverk av en ordning der utenlandske produksjoner må søke en begrenset pott som disponeres av Norsk filminstitutt (NFI), og ingen får vite resultatet før om ett år. Bortsett fra om Tom Cruise ringer kulturministeren direkte, da, sier Vardøen syrlig med klar retning mot telefonsamtalen mellom Tom Cruise og Abid Q. Raja i fjor sommer.

Gjennom filminsentiv-ordningen kan utenlandske produsenter få refundert inntil 25 prosent av utgiftene sine på å spille inn filmer i Norge. Det betyr at om «Mission: Impossible»-teamet legger igjen 100 millioner kroner i Norge, kan de få 25 millioner kroner tilbake, mens AS Norge har «tjent» 75 millioner bare i ren valuta på innspillingen.

Tildelingen til Cruise-filmen har gitt Jan Vardøen enda mer blod på tann i forhold til hvor dårlig han mener dagens ordning er, en ordning han kritiserte allerede i august i fjor i bransjemediet Rushprint.

Han mener det hadde vært mye enklere om man hadde fulgt den islandske modellen, hvor det er Næringsdepartementet som administrerer ordningen, og der den heller ikke er behovsprøvd.

– Det betyr at alle kan vise frem et godkjent regnskap, så får de tilbake 25 prosent av pengene de har brukt i landet. Det er vinn-vinn for alle. Den islandske filmindustrien har vokst som bare det under denne ordningen, i likhet med mange andre land i verden. Hvorfor kan vi ikke ha det sånn i Norge? spør Vardøen.

– Det har aldri vært mer penger i den internasjonale produksjonspotten som i dag, milliarder av dollar til film og særlig serier, og vi går glipp av vår andel fordi utenlandske produsenter ikke orker å søke begrensede midler via et vilkårlig og vanskelig system, mener Jan Vardøen.

Truls Kontny har ledet den norske Filmkommisjonen – som jobber direkte mot utenlandske produsenter – i 17 år under NFIs vinger, men trer nå snart av etter at den nasjonale filmkommisjonen ble flyttet fra Oslo til Bergen fra 1. januar.

I likhet med Jan Vardøen peker også Kontny på at film- og mediebransjen er blant de raskest voksende næringer i verden.

– Norge har vist at vi klarer å håndtere de største internasjonale prosjektene på en utmerket måte, selv under coronakrisen. Vi har mulighet til å ta langt større markedsandeler enn hva vi har i dag, og på sikt kunne dette bli en næring som kunne erstatte noen av de arbeidsplassene som nødvendigvis må forsvinne i oljenæringen, sier Truls Kontny.

– Jeg håper at Regjeringen forstår hvilket potensial som ligger her og sørger for at vi får en rettighetsbasert ordning, det vil si at alle som søker og oppfyller visse kriterier har krav på 25 prosent rabatt, sier han.

«Søvnløs i Lofoten» er en av Jan Vardøens filmer - her kan du se traileren!

Og det er ting på gang nettopp i Regjeringen, skal vi tro kulturminister Abid Q. Raja. Til VG forteller statsråden at ordningen skal evalueres i 2021, men at han ikke kan forskuttere en konklusjon før en kunnskapsbasert tilnærmet evaluering er gjort, men at det er åpenbart at ønsket om en rammestyrt ordning vil inngå i den evalueringen, sier han.

– Jeg registrerer Vardøens innspill, og dette er noe av grunnen til at vi også er opptatt av å evaluere for deretter å konkludere om veien videre, presiserer kulturministeren.

– Så kan jo som sagt ikke jeg forskuttere konklusjonene av en slik evaluering, men filminsentivordningen er en ordning som denne regjeringen har innført, så at vi har et fremoverlent syn, skal det ikke råde noen tvil om. I en slik evaluering er særlig de finansielle og budsjettmessige konsekvensene sentrale, men foreløpig fremstår ordningen vår totalt sett som lønnsom for Norge på alle mulige måter, sier Raja til VG.

Direktør i Norsk filminstitutt, Kjersti Mo, mener ordningen er en suksess og fungerer etter dagens forskrift.

– Men vi kunne fått flere produksjoner til Norge hvis det ble satt av mer penger. Det hadde gjort oss til et enda mer attraktivt innspillingsland, mener hun.

– Fra Norsk Filminstitutts perspektiv hadde det fungert enda bedre med en ordning uten søknadsfrist, og der det var midler nok til å gi refusjonsramme til alle kvalifiserte søkere.