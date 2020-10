GOD SOM FULL: Mads Mikkelsen og en gjeng unge festløver i «Et glass til». Foto: Henrik Ohsten / Arthaus

Filmanmeldelse «Et glass til»: Fabelaktige fylliker

Fylla gir og fylla tar.

DRAMAKOMEDIE

«Et glass til» («Druk»)

Danmark. 12 år. Regi: Thomas Vinterberg

Med: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe, Maria Bonnevie, Magnus Millang

Martin (Mikkelsen) er i mannlig midtlivskrise. Tristesse på alle kanter. Forholdet hans til Anika (Bonnevie) durer og går på ren rutine. Han går på fester, men er ikke i stand til å glede seg over dem.

Mest påtakelig av alt: Han har mistet grepet på jobben. Martin er lærer på gymnas, men har ingen selvtillit lenger. Han sover seg gjennom timene – og både elevene og kollegaene legger merke til det.

TRISTESSEN MIDT I LIVET: Mads Mikkelsen i «Et glass til». Foto: Henrik Ohsten / Arthaus

Så en dag – en genial idé. Den noe yngre arbeidskameraten Nikolaj (Millang) nevner at den norske psykiateren Finn Skårderud en gang skrev at mennesket er født med «minus 0.5 i promille». Med andre ord at vi er på vårt beste, meste glødende, åpne, kreative og glade med et par glass alkohol innabords.

Winston Churchill var full nesten hele tiden, og vant likevel krigen. Ernest Hemingway drakk fra han sto opp om morgenen til klokken åtte om kvelden, og fikk Nobelprisen i litteratur for innsatsen. Og vi har lest vitnesbyrdene til amerikanske IT-arbeidere som «mikrodoserer» LSD og psilocybin.

FIRE MENN MED EN PLAN: Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe, Mads Mikkelsen og Magnus Millang (fra venstre) i «Et glass til». Foto: Henrik Ohsten / Arthaus

Så hvorfor skulle ikke fire danske lærere gjøre livet bedre for seg selv og menneskene i sin nærhet ved å konstant være på en semi-snurr? Martin, Tommy (Bo Larsen), Nikolaj og Peter (Ranthe) bestemmer seg for å teste Skårderuds tese. Snart drikkes det Smirnoff på toalettet før det ringer inn til første time.

De fire går noenlunde akademisk til verks, og effektene er innledningsvis lovende. Martin blir varmere hjemme og mer interessert på jobb. Ja, så bra går det, at de bestemmer seg for å utvide forskningsfeltet. «Doseringen» økes, det eksperimenteres med «maksimal promille». De glemmer, eller velger å overse, at mye vil ha mer, og at det er noe som heter avhengighet og alkoholisme. De glemmer at Hemingway tok livet av seg.

NY GLØD: Mads Mikkelsen i «Et glass til». Foto: Henrik Ohsten / Arthaus

Vi nordmenn trodde vel fra før at dansker går rundt og er halvfulle hele dagen, og at det er derfor de gjør det så skarpt på lykkestatistikkene. Men i den grad «Et glass til» preker noe, er det noe såpass dydig som måtehold. Det er tap av livsbrann midt i livet som er dens ærend. «Et glass til» er en historie om viktigheten av glede, ikke et forsvarsskrift for rusmidler.

Thomas Vinterberg, i Norge mest kjent for «Festen» (1998) og «Jakten» (2012), viser nok en gang mestertakter. Det skal en stø hånd til for å ikke vippe «Et glass til» for langt i den ene eller andre retningen – filmen kunne fort blitt for rølpete, for trist eller for filosofisk.

SYNGER MED FØLELSE: Thomas Bo Larsen og oppildnede elever i «Et glass til». Foto: Henrik Ohsten / Arthaus

Ensemblespillet, med den stadig magnetiske Mikkelsen i front, er en uforbeholden nytelse. Det er uomtvistelig en film om menn og mannlige kriser, dette her. Men Maria Bonnevie gjør sannelig godt arbeide med det hun har for hånden – på perfekt svensk.

Voksne mennesker som har telt på knappene om hvorvidt de skal begi seg inn i en kinosal igjen eller ikke, oppfordres til å styrte to glass og la det stå til. Dette er en strålende film.

Publisert: 27.10.20 kl. 10:27

