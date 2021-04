NOMINERT: Norsk Anders Hammer er nominert for kortdokumentaren «Do Not Split». Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

Ingen norsk Oscar-jubel

Kjendisene er tilbake på den røde løperen. I natt er det klart for den 93. utgaven av Oscar-utdelingen med «Nomadland» som den store favoritten.

Av Knut Arne Hansen

Årets utdeling er den 93. Oscar-utdelingen – eller Academy Awards som det egentlig heter.

«Mank» er nominert i flest kategorier med hele ti nominasjoner. Filmene «The Father», «Judas and the Black Messiah», «Minari», «Nomadland», «Sound of Metal» og «The Trail of the Chicago 7» er alle nominert i seks kategorier.

Etter over ett år med pandemi med en rekke digitale prisutdelinger, kunne kjendisene igjen skinne på den røde løperen natt til mandag.

– Det blir ikke en tradisjonell rød løper, men et veldig lite rødt teppe, sier en av utdelingens produsenter Stacey Sher.

Årets utdeling er flyttet fra Dolby Theatre til United station i Los Angeles, for å få plass til flest mulig innenfor gjeldende coronarestriksjoner.

«Nomadland» fikk sin første Oscar, da Chloe Zhao fikk prisen for beste regi. Hun er den første asiatiske kvinnen som har vært nominert til prisen. Zhao skrev også historie da hun vant prisen under Golden Globe i mars.

Hun er kun den andre kvinnen til å vinne prisen.

Ingen norsk pris

Den erfarne frilansjournalisten Anders Hammers «Do Not Split» var nominert til en Oscar i kortdokumentar-kategorien.

«Do Not Split» er Hammers personlige skildring fra opptøyene i Hongkong i fjor, der han havnet midt oppe i de voldsomme demonstrasjonene. Filmen hadde sin premiere under Sundance-festivalen i fjor.

– Det har vært en veldig fin anerkjennelse det filmen har fått allerede ved å bli kortlistet. Vi hadde heller ikke tenkt at det kom til å ende med nominasjon, sa Hammer etter nominasjonen.

Det ble riktignok ikke noen Oscar-statuett til filmen. I kategorien beste kortdokumentar var det «Colette» som gikk til topps.

I kategorien beste internasjonale film ble det dansk jubel for filmen «Another Round» - eller «Ett glass til» på norsk.

– Jeg hadde aldri sett for meg å vinne, bortsett fra at jeg har sett det for meg hele livet. Siden jeg var fem år har jeg øvd på denne talen, sa Thomas Vinterberg fra scenen i Los Angeles.

VANT: Danske Thomas Vinterberg vant Oscar for beste internasjonale film. Her sammen med kona Helene Reingaard. Foto: RETUERS / NTB

Kategorien «beste lydmiks» og «beste lydklipp» er til årets utdeling slått sammen til én kategori – «beste lyd». Dermed er det 23 kategorier, og ikke 24 som det var i 2020.

Her er Oscar-vinnerne (vinnere uthevet - oppdateres fortløpende):

Beste film:

«The Father»

«Judas and the Black Messiah»

«Mank»

«Minari»

«Nomadland»

«Promising Young Woman»

Sound of Metal»

«The Trail of t he Chicago 7»

Beste regi:

«Another Round»

«Mank»

«Minari»

«Nomadland»

«Promising Young Woman»

Beste mannlige hovedrolle:

Riz Ahmed – «Sound of Metal»

Chadwick Boseman – «Ma Rainey’s Black Bottom»

Anthony Hopkins – «The Father»

Gary Oldman – «Mank»

Steven Yeun – «Minari»

Beste kvinnelige hovedrolle:

Viola Bavis – «Ma Rainey’s Black Bottom»

Andra Day – «The United States vs. Billie Holiday»

Vanessa Kirby – «Pieces of a Woman»

Frances McDormand – «Nomadland»

Carey Mulligan – «Promising Young Woman»

Beste mannlige birolle:

Sacha Baron Cohen – «The Trail of the Chicago 7»

Daniel Kaluuya – «Judas and the black Messiah»

Leslie Odom jr. – «One Night in Miami ...»

Paul Raci – «Sound of Metal»

Lakeith Standfield «Judas and the Black Messiah»

Beste kvinnelige birolle:

Maria Bakalova – «Borat Subsequent Moviefilm»

Glenn Close – «Hillbilly Elegy»

Olivia Colman – «The Father»

Amanda Seyfried – «Mank»

Youn Yuh-jung – «Minari»

Beste animerte film:

«Onward»

«Over the Moon»

«A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon»

«Soul»

«Wolfwalkers»

Beste animerte kortfilm:

«Burrow»

«Genious Loci»

«If Anything Happens I Love You»

«Opera»

Yes-People»

Beste internasjonale film:

«Another Round» – Danmark

«Better Days» – Hongkong

«Collective» – Romania

«The Man Who Sold His Skin» – Tunisia

«Quo Vadis, Aida?» – Bosnia-Hercegovina

Beste originalmanus:

«Judas and the Black Messiah»

«Minari»

«Promising Young Woman»

«Sound of Metal»

«The Trail of the Chicago 7»

Beste adapterte manus:

«Borat Subsequent Moviefilm»

«The Father»

«Nomadland»

«One Night in Miami ...»

«The White Tiger»

Beste dokumentar:

«Collective»

«Crip Camp»

«The Mole Agent»

«My Octopus Teacher»

«Time»

Beste kortfilm-dokumentar:

«Colette»

«A Concerto Is a Conversation»

«Do Not Split»

«Hunger Ward»

«A Love Song for Latasha»

Beste kortfilm:

«Feeling Through»

«The Letter Room»

«The Present»

«Two Distant Strangers»

«White Eye»

Beste foto:

«Judas and the Black Messiah»

«Mank»

«News of the World»

«Nomadland»

«The Trail of the Chicago 7»

Beste originalmusikk:

«Da 5 Bloods»

«Mank»

«Minari»

«News of the World»

«Soul»

Beste originalsang:

«Fight for You» – «Judas and the Black Messiah»

«Hear My Voice» – «The Trail of the Chicago 7»

«Husavik» – «Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga»

«Io si (Seen)» – «The Life Ahead»

«Speak Now» – «One Night in Miami ...»

Beste filmklipp:

«The Father»

«Nomadland»

«Promising Young Woman»

«Sound of Metal»

«The Trail of the Chicago 7»

Beste kostymedesign:

«Emma»

«Ma Rainey’s Black Bottom»

«Mank»

«Mulan»

«Pinocchio»

Beste visuelle effekter:

«Love and Monsters»

«The Midnight Sky»

«Mulan»

«The One and Only Ivan»

«Tenet»

Beste lyd:

«Greyhound»

«Mank»

«News of the World»

«Soul»

«Sound of Metal»

Beste sminke og hår:

«Emma»

«Hillbilly Elegy»

«Ma Rainey’s Black Bottom»

«Mank»

«Pinocchio»

Beste produksjonsdesign: