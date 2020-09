SKUESPILLERVETERAN: Kirstie Alley harvært 40 år i bransjen. Her er hun avbildet i London i 2018 i forbindelse med «Kjendis-Big Brother». Foto: HENRY NICHOLLS / Reuters

Kirstie Alley raser mot Oscars nye mangfoldsgrep

Oscar-akademiet innfører endringer for å sikre mer bredde, men skuespiller Kirstie Alley (69) ser rødt.

Oscar-utdelingen og akademiet bak verdens mest ettertraktede filmpris har de siste årene fått sterk kritikk for å være «blenda-hvit». I år fikk Bafta, britenes svar på Oscar, samme refs for «forargelig mangel på mangfold».

Denne uken kunngjorde Academy of Motion Picture Arts and Sciences at de innfører nye regler i kategorien «årets beste film». Fra og med 2024 må alle kandidater oppfylle minst to av fire nye standardkrav om mangfold, både foran og bak kamera.

– Vi må åpne for mer vidsyn for å reflektere mangfoldet i den globale befolkningen, både i arbeidet med å lage filmer samt hos publikumet som skal se dem, sier Oscar-president David Rubin og sjefprodusent for utdelingen, Dawn Hudson, ifølge New York Times.

– Ydmykelse

En som ikke ser med blide øyne på nyheten, er filmstjernen Kirstie Alley, kjent fra blant annet «Cheers», «Kirstie», «Veronica’s Closet», «Se, han snakker» og «Se, hun snakker også». På Twitter skriver 69-åringen at dette er en «ydmykelse av alle kunstnere».

«Kan dere forestille dere å si til Picasso hva som må være med i hans jævla bilder. Folkens, dere har mistet vettet. Å kontrollere kunstnere, kontrollere den frie tanken (...)», tordner hun:

Hun får passet kraftig påskrevet av flere, deriblant tegneserie- og manusskribent Ethan Sacks (43) i Marvel, som svarer:

«Ikke bekymre deg. Litt inkludering vil ikke være det som sørger for at du ikke får en Oscar på peishyllen», skriver han, noe som får Alley til å svare med skjellsord.

Filmprodusent, regissør og skribent Justine Bateman (54) støtter Alley.

«Ærlig talt, jeg ville aldri la meg hyre basert på disse kriteriene», skriver hun:

Alley svarer på mye av kritikken, som kommer fra flere hold, og sier at «mangfold og inkludering skulle vært noe som alle barn blir innført i så grundig, så naturlig og så oppriktig at det faller helt naturlig».

De nye Oscar-kravene går i korte trekk ut på at hovedrollene eller store biroller må representere etniske minoritetsgrupper, det kan være innen nasjonalitet, rase, legning eller funksjonshemning. Et alternativ er at filmen handler om en underrepresentert gruppe.

Oscar-grepet diskuteres generelt mye på Twitter:

Andre krav er at filmen sikrer mangfold i staben også når det gjelder ledelsen av de kreative prosessene, i markedsføringen, distribusjonen og i bruken av praktikanter. Filmen må oppfylle spesifikke mangfoldskrav om hudfarge og kjønn også når det gjelder de som jobber i kulissene på settet.

Årsaken til at reglene ikke gjelder før i 2024, er at arbeidet med endringen må starte allerede i 2022 for å kunne gjennomføres riktig.

Publisert: 09.09.20 kl. 12:27

