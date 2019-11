OMKOM: Skuespilleren fikk hjertestans under innspillingen av en reality-serie i Kina. Foto: Dan Steinberg / Invision

Skuespiller døde etter reality-innspilling

Modell og skuespiller Godfrey Gao kollapset under innspilling av realitykonkurransen «Jag meg» i Kina. Han ble senere erklært død på sykehuset, 35 år gammel.

Nå nettopp

Gao spilte i Harald Zwart-filmen «Mortal Instruments: City of Bones» i 2013. Han er ifølge Hollywood Reporter også den første asiatiske modellen som fikk en global kampanje for Louis Vuitton.

Denne uken var taiwansk-kanadieren på innspilling av et populært reality-program i Kina, der han har stigende populæritet. Ifølge Hollywood Reporter er «Jag meg» et populært konsept der to lag går gjennom fysisk utfordringer i urbane områder etter midnatt. Programmet er kjent for å være fysisk utfordrende. Gao var med som gjestedeltaker og skal plutselig ha sakket etter i en løps-utfordring. Han skal ha falt sammen bevisstløs, ifølge en uttalelse fra Zhejiang Television:

«Medisinsk personell på stedet startet umiddelbar behandling og fraktet ham til sykehus. Etter to timer med gjenopplivningsforsøk, ble han erklært død på sykehuset av hjertestans.»

RØD LØPER: Kevin Zegers, Jamie Campbell Bower, Lily Collins, Robert Sheehan og Godfrey Gao på premieren til «Mortal Instruments» i Hollywood i 2013. Foto: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kinesiske Tencent News hevder en av publikummerne hørte Gao rope «Jeg kan ikke fortsette» før han kollapset. De hevder også at fotografene på «Jag meg» først strømmet til for å filme nærbilder, da de trodde fallet bare var en typisk dramatisk hendelse i konkurransen.

Godfreys agentbyrå, JetStar Entertainment, delte en uttalelse på det kinesiske Twitter-lignende nettstedet Weibo onsdag, der de skriver «I starten av døgnet 27. november kollapset vår kjære Godfrey mens han var på innspilling. Etter tre timer med gjenopplivingsforsøk, forlot han oss tragisk nok. Vi er i sjokk og sorg og synes fremdeles det er umulig å akseptere.»

I norske Zwarts «Skyggejegerne: Demonenes by» spilte Gao trollmannen Magnus Bane. Lily Collins, Jamie Campbell Bower, Lena Headey og Jonathan Rhys Meyers var blant de andre skuespillerne i filmen.

Publisert: 27.11.19 kl. 10:41

Mer om