ÅPENHJERTIG: Brad Pitt, her på en filmvisning i LosAngeles i september i år.

Brad Pitt har tilgitt seg selv

Hollywood-stjernen Brad Pitt (55) har lært av alle dårlige valg han har tatt.

Nå nettopp

Etter bruddet med Angelina Jolie (44) for litt over tre år siden har Pitt for lengst innviet omverdenen i sitt tidligere alkoholmisbruk og grepene han måtte ta for å få bukt med avhengigheten.

I dag ønsker filmstjernen å se fremover. I en samtale med Hollywood-stjernen Anthony Hopkins (81) – gjengitt i bladet Interview – utbroderer Pitt hvor fordomsfulle han mener mennesker er, og hvor dårlig han mener omgivelsene er til å gi folk nye sjanser.

– Vi mennesker har alltid lagt stor vekt på selve feiltrinnet, men det er det du gjør for å rette på feilen, som virkelig definerer hvem du er, sier Pitt.

Selv fikk stjernen offentlighetens lys for alvor på seg da han i alkoholpåvirket tilstand havnet i krangel med sin 18 år gamle sønn Maddox om bord på et fly i 2016. Jolie valgte å forlate ham, og det betente bruddet var i lang tid spaltestoff i mediene.

– Jeg har kommet frem til at hvis jeg virkelig skal tilgi meg selv for alle de valgene jeg tok, som jeg i dag ikke er stolt over, så må jeg verdsette feiltrinnene. De har nemlig gjort meg klokere, som igjen har ført med seg andre ting, sier Pitt.

I dag er 55-åringen rusfri.

Anthony Hopkins, som jobbet med Pitt i «Legendes of the Fall» (1994) og «Meet Joe Black» (1998) snakker også om sitt tidligere alkoholavhengighet i bladet. Det er imidlertid 45 år siden den walisiske 81-åringen skrudde korken på flasken.

– Men jeg er ikke en som preker om at alle må være avholds, sier Hopkins.

– Det gjør ikke jeg heller, skyter Pitt inn.

Pitt forklarer at han i dag er et mye mer følsomt menneske enn før. Han har til nå vært kjent for ikke å være et «gråtemenneske», hevder han, og inntil nylig skal han ikke ha grått på 20 år.

– I den fasen jeg befinner meg nå, blir jeg mye lettere rørt. Rørt av barna mine, av venner og av nyheter. Bare rørt, rett og slett. jeg tror det er et godt tegn. Hvor det ender, vet jeg ikke, men jeg tror det er sunt, sier seksbarnsfaren.

Publisert: 03.12.19 kl. 13:24

