MÅ UT: Nicholas Hoult, her avbildet på filmfestivalen i Venezia i august 2018. Foto: VINCENZO PINTO / AFP

Bytter ut «M:I»-skurk

Esai Morales (57) erstatter Nicholas Hoult (30) som skurk i den kommende «Mission: Impossible 7», som er utsatt på grunn av coronapandemien.

Produksjonsselskapene Paramount og Skydance Media bekrefter endringen ifølge Variety.

Innspillingen av den syvende «M:I»-filmen skulle starte i Venezia tidligere i år, men i slutten av februar ble det kjent at det blir utsatt inntil videre. Skuespillerne som var i Italia da, reiste hjem.

På filmdatabasen Imdb står det at Christopher McQuarrie står for både regi og manus til «Mission: Impossible 7». Kjente navn knyttet til produksjonen er Tom Cruise, Rebecca Ferguson og Simon Pegg. Torsdag kveld står Nicholas Hoult fremdeles på rollelisten, men ifølge filmmedier som Deadline og Variety, er han nå erstattet med Esai Morales.

VETERAN: Esai Morales, her på en prisutdeling i Beverly Hills i november 2019. Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP

Det er ikke kjent hvilken rolle Hoult skulle spille, annet enn at det var en skurkerolle.

Man vet ennå ikke når innspillingen av «M:I 7» starter opp, men utsettelsen gjorde at oppdraget kolliderer med en annen jobb for Hoult, og han måtte erstattes.

Opprinnelig hadde «M:I 7» planlagt premiere 23. juli 2021, men den er flyttet til 19. november 2021. Også den datoen kan være i fare om ikke innspillingen kan komme i gang snart.

En del av «Mission: Impossible 7» skal ifølge Bergens Tidende spilles inn i Norge. Paramount Pictures har fått 49.625.000 kroner i potensielt insentivtilskudd fra NFI til en film med arbeidstittel «Libra».

Som kjent ble deler av «M:I 6» spilt inn i Norge og Prekestolen, selv om scenene i filmen ble lagt til India. BT påpeker at arbeidstittelen for «M:I - Fallout» lenge var «Gemini» - et stjernetegn i likhet med «Libra».

Nicholas Hoult har hatt stor suksess de siste årene med roller i filmer som «X-Men: Apocalypse», «Mad Max: Fury Road» og «The Favourite».

Veteranen Morales er kjent fra «La Bamba» fra 1987 og TV-seriene «NCIS: Los Angeles» «Ozark» og «How to Get Away with Murder» de senere årene.

Det er klart at Tom Cruise skal spille agent Ethan Hunt i de to kommende «Mission: Impossible»-filmene og Christopher McQuarrie skal etter planen skrive og regissere begge, som er planlagt spilt inn rett etter hverandre.

Publisert: 21.05.20 kl. 20:36

