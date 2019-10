FILMYNDLING: Keira Knightley, her på filmfestival i London i vår. Foto: Doug Peters

Keira Knightley: Helt ferdig med nakenscener

Trodde du at du så Keira Knightley (34) naken i «Aftermath»? Tro om igjen.

Den britiske filmstjernen, best kjent fra storfilmer som «Pirates of the Caribbean» og «Love Actually», betror til bladet OK! at hun brukte en såkalt «body double» i filmdramaet, som hadde premiere tidligere i år.

Etter at Knightley ble mamma for fire år siden, har hun nemlig nektet å vise seg uten en tråd på lerretet. Men det betyr altå ikke at rollefigurene ikke må vise seg naken. Hun slipper bare å gjøre det selv.

les også Keira Knightley: – Jeg fikk et sammenbrudd

Knightley sørger for øvrig alltid for å ha kontrakter som gir henne medbestemmelsesrett.

– Jeg gjør ingen nakenscener, forteller hun til bladet og opplyser samtidig om at hun selv får velge ut den som skal erstatte henne i de dristige scenene.

– I tillegg får jeg alltid det siste ordet når det gjelder å godkjenne de innspilte sex-scenene. Det er sånn det funker i henhold til mine avtaler, sier hun i bladintervjuet ifølge nyhetsbyrået WENN.

Da de heteste scenene i «Aftermath» ble spilt inn, satt Knightley og drakk te.

– Det kunne jeg fordi jeg ikke selv trengte å kaste klærne, forklarer stjernen, også kjent fra «O Forlatelse», «Stolthet og Fordom», «The Imitation Game» og «Anna Karenina».

Tidligere var det med nakenhet ikke noe problem for Knightley. Hun har posert toppløs på en rekke bladforsider og har vist seg naken i flere filmer.

Tilbakeblikk: Stolt av toppløs-scener

Knightley giftet seg med musikeren James Righton (35) i 2013. Sammen har de datteren Edie på fire år.

