Mann knivstukket på filmsettet til Anne Hathaway

En mannlig ansatt i crewet til filminnspillingen av «The Witches» i England fikk en kniv i nakken onsdag.

Hendelsen fant ifølge People sted i Warner Bros. Studios i Leavesden i Hertfordshire, hvor alle de åtte filmene om harry Potter tidligere er spilt inn.

Politiet bekrefter hendelsen og opplyser at det mannlige offeret pådro seg en skade i nakken, og at han ble fraktet til sykehus i ambulanse.

– En annen mann, en 54-åring, ble pågrepet mistenkt for med hensikt å ha forsøkt å utøve grov vold. Vedkommende sitter nå i varetekt. Det er grunn til å tro at disse to mennene har kjennskap til hverandre fra før. Vi etterforsker nå for å finne ut av omstendighetene, sier en talsmann for politkammeret i Hertfordshire.

Warner Bros. bekrefter episoden, men vil kommentere ytterligere.

– Politiet tar seg nå av saken, sier en studiotalmann til amerikanske medier.

Det er ukjent om filmstjernen Anne Hathaway (36), Oscar-belønnet for «Les Miserables», var til stede da dramatikken utspant seg. Hennes apparat har ikke svart på henvendelsene fra amerikanske medier.

Den amerikanske 36-åringen spiller hovedrollen i nyversjonen av Robert Zemeckis 1990-klassiker «The Witches (Heksene)», basert på barneboken til den avdøde norske forfatteren Roald Dahl fra 1983.

På rollelisten i den nye heksefilmen står også Octavia Spencer (47) og Chris Rock (54). Filmen får premiere i oktober neste år.

