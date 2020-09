HAR EN DÅRLIG DAG: Moa Gammel Ginsburg i «Breaking Surface». Foto: Anna Patarakina / Fidalgo

Filmanmeldelse «Breaking Surface»: Kamp mot dykkerklokken

Svensknorsk action som ikke vil mye, men oppnår det lille den vil.

ACTION

«Breaking Surface»

Sverige/Norge/Belgia. 12 år. Regi: Joachim Hedén

Med: Moa Gammel Ginsburg, Madeline Martin, Trine Wiggen

De norsksvenske halvsøstrene Ida (Gammel Ginsburg) og Tuva (Martin), og moren Anne (Wiggen), har lidenskapen for dykking i blodet. I voksen alder bor de på hver sin kant, og familiesamholdet knaker en smule i sammenføyningene.

Nå er de uansett på plass i Lofoten, klare for den årlige vinterdykkingen. Det vil si: Mor hoster, og viser seg å ikke være sjødyktig likevel. Døtrene hennes legger av sted på egen hånd.

De er ikke mange minuttene i ishavet før ulykken skjer: En stor stein, del av et større ras, treffer Tuva. Hun er uskadd, men steinen nagler henne til havbunnen, 30 meter under overflaten.

Tuva, som gir inntrykk av å være noen hakk tøffere og mer uredd enn sin søster, må organisere sin egen redningsaksjon fra havbunnen. Den forløper overhodet ikke smertefritt, og blir mye vanskeligere av at steinraset har lagt beslag på nødutstyret de la igjen på land også.

Svenske «Breaking Surface» er en sjangerfilm uten andre ambisjoner enn å plotte inn alle konvensjonene i sin undersjanger (undervanns-klaustrofobi). I så måte minner den ikke så rent lite om fjorårets norske «Tunnelen» (innestengt-klaustrofobi).

Begge handler om mennesker som bokstavelig talt sitter fast – og behovet for oksygen. De har den mektige, brutale norske vinternaturen felles. «Breaking Surface» ser svært bra ut, både på land og under vann.

Hedén anstrenger seg ikke for å skildre menneskene. Et traume i oppveksten og et ekteskap i oppløsning er standardingredienser i denne typen spenningsfilm, og regissøren får alt det der meget raskt unna. Det er ikke sjelens dyp han ønsker å penetrere.

Sjangerfilm på sitt mest basale, med andre ord, som holder sitt unnselige løfte: Å holde deg sånn noenlunde naglet til stolsetet i én time og tjue minutter.

