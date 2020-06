MAMMA: Eili Harboe. Foto: Berit Roald/NTB Scanpix

Eili Harboe viser frem datteren Une: – Føles veldig fint!

Den 25 år gamle skuespilleren ble nylig mor for første gang, og er dypt takknemlig for at ektemannen fikk være med da datteren kom til verden.

Harboe har vært et mye omtalt navn i norsk film de siste årene, med filmer som «Thelma» og «Bølgen» og serier som «Hjerteslag» – sistnevnte høyaktuell på TV2 Sumo nå.

Hun giftet seg med filmregissør Stian Kristiansen (47) i august 2019. Paret hadde da vært sammen i syv år.

De møttes under innspillingen til filmen «Kyss meg for faen i helvete», hvor han regisserte og hun spilte hovedrollen.

Nå har de stiftet familie; onsdag kunngjorde barnefaren på Instagram at Une var ankommet verden sist søndag.

Fredag kveld har den nybakte mammaen for første gang lagt ut bilde av Une:

FERSK: Fem dager gamle Une. Foto: Privat/Instagram

Til VG forteller Harboe hvordan det føles å ha blitt mor:

– Det føles veldig fint!

Til TV2 sier hun at hun synes jordmødrene ved Stavanger universitetssykehus var fantastiske.

– Viktig tid

Harboe er nå takknemlig for at ektemannen fikk være med henne og oppleve Une komme til verden.

– Sykehuset har lettet på coronarestriksjoner for partner, så jeg er også veldig glad for at Stian fikk lov til å være med, både under fødsel og i tiden etterpå. Har skjønt at dette ikke er tilfelle for alle sykehus, sier Harboe til VG.

Ektemannen er av samme oppfatning.

– Det er jeg veldig glad for, fordi det er en slik viktig tid sammen, sier han til Dagbladet.

Paret ble i fjor viet ute ved havet på Ølbergsstranden utenfor begges hjemby, Stavanger – to år etter at hun fridde til ham.

Publisert: 12.06.20 kl. 22:32

